Pippo Baudo compie 88 anni, l'ad Rai Roberto Sergio: "Sei un faro per tutti"

Tanti auguri a Pippo Baudo che compie oggi 88 anni. Il conduttore, simbolo della tv italiana, viene festeggiato oggi con immenso affetto dagli italiani che sui social gli stanno rivolgendo i loro migliori auguri. "Una mente brillante, un appassionato della vita, un autentico amante della musica. Oggi è il compleanno di un gigante" scrive qualcuno; "Il garbo, l'eleganza, lo stile: per noi che eravamo bambini negli anni '70 praticamente come un amico di famiglia" il pensiero di qualcun altro; "Il più grande innovatore della tv" lo definisce chi si associa al comune pensiero sulla grandezza di un uomo il cui nome svetta sui trend social. A loro si è unito anche Roberto Sergio, ad della Rai di cui Pippo Baudo è stato volto per decenni.

"Caro Pippo, oggi celebriamo un traguardo straordinario: i tuoi 88 anni! La tua carriera e la tua dedizione, alla televisione italiana ed in particolare alla amata Rai, hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti gli italiani. Sei stato e continui ad essere un faro di talento, professionalità e passione per tutti", il messaggio su Instagram riportato da Ansa: "Grazie per i tuoi innumerevoli contributi e per averci regalato momenti indimenticabili, risate sincere e emozioni profonde. Il tuo spirito, la tua energia e la tua infinita creatività sono una fonte d'ispirazione per tutti coloro che continueranno a rendere unica la Rai ed il Servizio Pubblico. Ti auguriamo una giornata speciale, circondata dall'affetto dei tuoi cari, e un futuro ancora ricco di gioia, salute e serenità".

Pippo Baudo ha spaziato in tutti i generi televisivi nel corso di oltre mezzo secolo di storia della tv di cui è un pilastro, un ideatore che resta un punto di riferimento per pubblico e colleghi. "L'ho inventato io", il celebre slogan-gag che ha usato per scherzare riguardo al suo importante ruolo di pigmalione, e l'aggettivo "Baudiano" (presente nell'enciclopedia Treccani con la definizione "Proprio del suo stile e della sua maniera di condurre spettacoli televisivi") ricordano e definiscono il peso che ha avuto Pippo nella storia del piccolo schermo a cui ha dato tanto, ricevendo in cambio un affetto che oggi si legge nelle parole di decine e decine di messaggi.

