"Bevi di meno, ubriaca": tensione in diretta su Canale 5. Simona Branchetti chiude il collegamento

Una diretta televisiva movimentata quella che la conduttrice di Pomeriggio 5 News Simona Branchetti si è trovata a gestire giovedì 27 giugno. Un momento di tensione che ha richiesto il pronto intervento della giornalista per fermare uno scontro scoppiato tra i presenti.

Tutto è iniziato durante un collegamento dalla piccola cittadina di Mascali, in provincia di Catania, dove una lite tra due uomini è finita nel sangue. Con l'inviata del programma c'era Fabio, un amico della vittima, che nel suo intervento ha svelato alcune sue ricostruzioni della vicenda in relazione al rapporto tra i due uomini: "Abbiamo scoperto che c'era dell'altro. I motivi erano altri, c'è una ragazza, quella della vittima, che…". A quel punto è intervenuta la compagna dell'uomo deceduto che lo ha interrotto cominciando a urlare e attaccando l'amico della vittima che ha perso la pazienza e ha urlato: "Io posso parlare. Tu vuoi dirmi che quella che usciva l'altra sera di qua con gli occhiali da sole non eri tu?! E allora? Io parlo e so anche quello che dico. Bevi di meno! Ubriaca, devi bere di meno!".

Simona Branchetti ha provato a riportare l'ordine: "Adesso, così no... Si è calmato Fabio? Se la signora vuole intervenire bene, ma gli insulti in diretta no. Se lei vuole dare la sua versione dei fatti per noi va benissimo e la ascoltiamo. Secondo Fabio c'era una rivalità tra questi due signori, lei ribadisce che cera questo". Branchetti ha chiuso quindi il collegamento per evitare qualsiasi ulteriore problema.

(Il video di Pomeriggio 5 News, dal minuto 35)

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera