Pomeriggio 5, fuori il regista dopo una sola puntata: era un "fedelissimo" di Myrta Merlino

Bene i risultati degli ascolti - superiori in confronto a quelli della prima puntata dello scorso anno - bene il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ma non benissimo il resto. La nuova veste del programma di Canale 5, passato nelle mani della giornalista arrivata da La7, non è piaciuta molto: critici televisivi, così come il pubblico, hanno notato diverse imperfezioni, a partire dalle continue inquadrature al gobbo sfogliato via via dagli autori. "Neanche più nelle tv locali" si legge tra i commenti su Twitter.

Lo stile di regia non ha convinto quasi nessuno, tantomeno i vertici Mediaset, che pare abbiano immediatamente preso provvedimenti. Il sito Davidemaggio fa sapere che il regista di Pomeriggio 5 è stato mandato via dopo appena una puntata, senza possibilità di recupero. Pugno duro nell'azienda di Pier Silvio Berlusconi, che dimostra di avere davvero a cuore il programma pomeridiano della sua ammiraglia (quantomeno per non dar ragione a chi rimpiange la vecchia conduttrice).

Ermanno Corbella arrivava da "L'Aria che Tira" ed era uno dei "fedelissimi" di Myrta Merlino, che una volta scrisse sui social: "Meno male che c'è lui, senza sarei persa". Da oggi, invece, la conduttrice dovrà andare avanti senza il suo regista. Del resto, si sa, show must go on.