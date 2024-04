Porta a Porta: solo ospiti uomini per parlare di aborto. Sui social scoppia la polemica

"L'immagine di una società maschilista e patriarcale. Sette uomini che dibattono sull'aborto, con una donna ecografista ripresa di spalle". Questo forse è il riassunto perfetto di quello che è andato in onda nella puntata di Porta a Porta di ieri sera, giovedì 18 aprile, su Rai1. Le parole sono state scritte da Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE, su X, ex Twitter. Cartabellotta non è l'unico a essere rimasto stupito della scelta di far parlare solo uomini di aborto.

In studio Bruno Vespa e i suoi ospiti hanno trattato vari argomenti, ma anche della libertà di scelta delle donne in tema gravidanza e dell'emendamento che riguarda la possibilità delle regioni di "avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità". Decisione sulla quale si è molto parlato e che ha scavallato i confini nazionali. Da Madrid, Ana Redondo, ministra per l'Uguaglianza spagnola, su X ha scritto: "Consentire pressioni organizzate contro le donne che vogliono interrompere una gravidanza significa minare un diritto riconosciuto dalla legge. È la strategia dell'estrema destra: minacciare per togliere diritti, per frenare la parità tra donne e uomini".

Quanto andato in onda a Porta a Porta però non è poi così distante da quello che succede fuori della tv: il nuovo consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è formato da soli uomini, e l'Aifa agisce da regolatore, ovviaemnte, anche sui farmaci che riguardano la salute riproduttiva delle donne.

Su X si sono moltiplicate le critiche al programma e a Bruno Vespa. Perché nessuna donna è stata invitata? "A Porta a Porta sette uomini a parlare di aborto dopo la partita di calcetto", ha scritto qualcuno e ancora "Ma adesso parliamo di aborto con 7 uomini e 0 donne", ha ribadito qualcun altro.

