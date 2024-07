Premio Strega 2024 stasera in tv: i finalisti e come seguirlo in diretta

Va in onda oggi, giovedì 4 luglio, a partire dalle 23.00 su Rai 3, la premiazione del Premio Strega 2024, assegnato all’autore del miglior libro italiano dell’anno. La serata è condotta da Geppi Cucciari e Pino Strabioli, in diretta da Villa Giulia a Roma. Leggiamo qualcosa in più su questa importante manifestazione e scopriamo i candidati di questa 78a edizione.

Premio Strega 2024: anticipazioni e curiosità

Il Premio Strega giunge alla sua settantottesima edizione e Rai Cultura garantisce, anche per questa edizione, la diretta della serata finale, in onda giovedì 4 luglio dalle 23.00. La cornice dell’eventoè quella della storica Villa Giulia a Roma, mentre la conduzione è affidata a Geppi Cucciari e Pino Strabioli, che con una combinazione di arguzia e sensibilità, presentano i sei scrittori finalisti, dando vita ai loro racconti, ai personaggi e alle atmosfere dei libri in gara. La trasmissione è, inoltre, arricchita da immagini girate nei luoghi descritti nei romanzi finalisti, supportate in maniera ironica da grandi elettori reimmaginati grazie all'intelligenza artificiale. Le trame sono raccontate anche da lettori comuni, offrendo un punto di vista fresco e sorprendenti.

Il Premio Strega rappresenta il più importante riconoscimento letterario del Belpaese, ma è anche un evento sociale di grande rilevanza, un fenomeno che mescola letteratura, mondanità e cultura. Inoltre, non mancheranno, da parte dei conduttori, le incursioni tra il pubblico, tra ospiti illustri e abiti eleganti.

Quest’anno, un omaggio speciale sarà dedicato a Mario Soldati, a 25 anni dalla sua scomparsa. Scrittore, ma anche regista cinematografico e autore televisivo, Soldati, che vinse il Premio Strega nel 1956 con "Le lettere da Capri", sarà ricordato per il suo contributo significativo alla letteratura italiana.

I finalisti del Premio Strega 2024 (autori, libri, case editrici)

La conduttrice dell’evento, in onda su Rai 3 a partire dalle 23.00, è Geppi Cucciari. La premiazione si tiene al Ninfeo di Villa Giulia e per la prima volta nella storia i candidati finalisti sono 6:

Paolo Di Paolo - Romanzo senza umani (Feltrinelli)

Donatella Di Pietrantonio - L’età fragile (Einaudi)

Tommaso Giartosio - Autobiogrammatica (minimum fax)

Raffaella Romagnolo - Aggiustare l’universo Mondadori)

Chiara Valerio - Chi dice e chi tace (Sellerio)

Dario Voltolini - Invernale (La nave di Teseo)

Il momento più atteso della serata è quello dello spoglio in diretta degli ultimi voti, che svela come da tradizione il nome del vincitore o della vincitrice del Premio Strega, versione 2024, mantenendo alta la suspense fino all'ultimo.

Dove vedere il Premio Strega 2024

Il Premio Strega 2024 va in onda giovedì 4 luglio su Rai 3 a partire dalle 23.00. La premiazione è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.

