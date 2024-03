PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Le telecamere di “PresaDiretta” – in onda lunedì 11 marzo alle 21.20 su Rai 3, condotto da Riccardo Iacona - sono andate negli ospedali di Lombardia e Calabria per capire se la trasformazione in atto del sistema sanitario nazionale verso la privatizzazione sia la strada giusta per assicurare il diritto alla salute dei cittadini.

Presadiretta: le anticipazioni del 11 marzo 2024

Riccardo Iacona conduce una nuova puntata di "PresaDiretta", dal titolo "Sanità S.p.a.". Attraverso un viaggio negli ospedali della Lombardia e della Calabria, emergono pratiche come l'impiego di medici pagati a gettone per colmare la carenza di personale nelle strutture pubbliche, gli ambulatori a pagamento per alleviare il sovraffollamento dei pronto soccorso e il ricorso a laboratori privati per ridurre le lunghe liste d'attesa.

La trasformazione della sanità italiana verso una sorta di "società per azioni" solleva interrogativi cruciali sul sistema e sul suo futuro. Nel biennio 2020-2022, ben 180 mila medici e infermieri hanno lasciato il servizio pubblico, molti di loro optando per paesi come la Francia, dove i compensi sono più elevati e i turni meno gravosi. Nonostante l'investimento di 2,4 miliardi di euro da parte del governo Meloni per aumentare gli stipendi, persiste, quindi, una massiccia fuga di personale sanitario.

Mentre alcuni ospedali come il Maurizio Bufalini di Cesena, si distinguono per l'eccellenza e continuano a svolgere un ruolo di riferimento, nonostante le sfide del sistema, la presenza crescente di medici e infermieri "gettonisti", organizzati in cooperative e remunerati a singole prestazioni, ha sollevato preoccupazioni riguardo ai costi per lo Stato. Secondo l'Anac, dall'anno 2019 al 2023, questa pratica ha comportato una spesa di 1,7 miliardi di euro, con la Lombardia come la regione con la più alta concentrazione di liberi professionisti in ambito sanitario.

Il dibattito sulla direzione del sistema sanitario italiano è più aperto che mai, con interrogativi sulle implicazioni sociali ed economiche di una maggiore privatizzazione e sulla capacità del sistema pubblico di mantenere gli standard di qualità e accessibilità per tutti i cittadini.

"Sanità S.p.a." è un racconto di Riccardo Iacona, con Francesca Nava, Antonella Bottini, Lisa Iotti, Marianna De Marzi, Fabio Colazzo, Massimiliano Torchia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (11 marzo)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda lunedì 11 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

