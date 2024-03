PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

L'ambiente e l'aria che respiriamo: il nuovo appuntamento con “PresaDiretta”, in onda oggi, 18 marzo 2024, dalle 21.20 su Rai 3, affronta il teme delle Pfas, da molti ribattezzate le "sostanze eterne". Ma di cosa si tratta? Riccardo Iacona e il team del programma ne parlano in modo ampio, delineando i maggiori pericoli per coloro che respirano, a loro insaputa, sostanze tanto nocive.

Presadiretta: le anticipazioni del 18 marzo 2024

La nuova puntata di "Presadiretta", programma di Rai 3 condotto da Riccardo Iacona, ha come titolo "Stop ai veleni" e affronta una questione di grande rilevanza ambientale e sanitaria: le sostanze per-e poli fluoroalchiliche (Pfas), comunemente definite "inquinanti eterni". Queste pericolose sostanze, presenti in una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano come smalti, imballaggi da fast food e persino lenti a contatto, rappresentano una minaccia invisibile che si diffonde in modo pervasivo nell'ambiente e nel corpo umano.

Lo speciale offre uno sguardo approfondito sul fenomeno, attraverso un viaggio nelle zone più colpite in Italia e nel resto d'Europa. Il viaggio di "PresaDiretta" ha inizio in Veneto, dove la Miteni ha operato per oltre 50 anni producendo Pfas e dove ora deve affrontare un processo: l'accusa p quella di disastro ambientale. La situazione non è migliore altrove: in Piemonte, il gruppo chimico belga Solvay continua a produrre queste sostanze, mentre in Toscana un'indagine condotta da Greenpeace rivela il contributo di alcuni distretti industriali alla contaminazione delle acque superficiali da Pfas.

L'inchiesta si estende anche alle Isole Faroe, dove molti abitanti presentano tracce di Pfas nel sangue. Il ricercatore Philippe Grandjean conduce uno studio sugli effetti nocivi di queste sostanze sul corpo umano, mentre l'Unione Europea si interroga sulle azioni da intraprendere. Paesi come Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, e Paesi Bassi hanno richiesto il divieto dei Pfas, ma l'Italia, nonostante sia uno dei paesi europei più colpiti da questa contaminazione, non ha ancora preso una posizione definitiva.

Di certo ci troviamo al cospetto di un fenomeno di portata globale. L'odierno episodio di "PresaDiretta" rivela le sfide enormi nel contrastare questa forma di inquinamento e le conseguenze devastanti per la salute delle persone che vivono nelle zone contaminate. La bonifica di fiumi e terre avvelenati richiede risorse considerevoli, mentre l'industria cerca freneticamente nuove tecnologie per eliminare i Pfas dalla catena di produzione. L'inquinamento da Pfas rappresenta una delle crisi ambientali più gravi dell'epoca moderna, richiedendo azioni immediate: riusciremo ad uscirne presto?

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (18 marzo)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda lunedì 18 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV