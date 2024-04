PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

La nuova puntata di “PresaDiretta” con Riccardo Iacona, in onda oggi, lunedì 1° aprile su Rai 3, a partire dalle 21.20, pone i riflettori sul tema dell'obesità, un fenomeno che non conosce confini geografici e che rappresenta una vera emergenza sanitaria in Italia e nel mondo intero.

Presadiretta: le anticipazioni del 1 aprile 2024

L'obesità è associata a un aumento dei rischi per la salute, tra cui malattie cardiovascolari e diabete, e la sua incidenza è in costante aumento, soprattutto tra i più giovani. In Italia, ci troviamo di fronte a uno dei tassi più elevati di obesità in Europa, con particolare rilevanza nelle regioni del Sud, dove il 44% dei bambini soffre di sovrappeso.

La nuova puntata di "PresaDiretta" si concentra in particolar modo sulla provincia di Napoli, dove la situazione è particolarmente critica, soprattutto nei territori più svantaggiati, e parlerà con alcune figure di spicco del mondo della cucina e della televisione, come Max Mariola, per comprendere il crescente interesse per il cibo e i suoi effetti sulla salute.

Nel Regno Unito, l'allarme obesità ha portato a iniziative contro il cibo spazzatura e all'introduzione di tasse sulle bibite zuccherate. Il programma condotto da Riccardo Iacona approfondisce il ruolo dei Biteback, giovani attivisti alimentari che si battono contro i modelli imposti dalle grandi industrie.

"PresaDiretta" fa una panoramica anche sul settore farmaceutico, dove sono emersi nuovi farmaci che agiscono sul cervello per ridurre l'appetito, che rappresentano una speranza per gli obesi gravi. Come funzionano? Quali sono le controindicazioni per chi ne abusa?

In Danimarca, dove è nato il primo di questi "farmaci della magrezza", "PresaDiretta" intervista medici e autorità sanitarie per comprendere le conseguenze cliniche ed economiche legate all'uso di tali farmaci.

La trasmissione di Rai 3 si sposta poi negli Stati Uniti, epicentro mondiale dell'obesità, il programma parlerà con esperti del settore come Caroline Apovian e Jeffrey Friedman per analizzare la portata e le implicazioni di questa epidemia a livello globale.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (1 aprile)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda lunedì 1 aprile, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

