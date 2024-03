PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

L'industria automobilistica, con le sue strategie presenti e future: condotta da Riccardo Iacona, la nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda oggi, 18 marzo 2024, dalle 21.20 su Rai 3, si muove tra Detroit e Pomigliano per approfondire un argomento che vive - soprattutto nel nostro paese - un periodo di grande crisi.

Presadiretta: le anticipazioni del 25 marzo 2024

La puntata di "Report", dal titolo "Auto-Difesa" prende vita a Detroit, epicentro dell'industria automobilistica, dove nel settembre del 2023 si è verificato uno sciopero di eccezionale rilevanza. Circa 50.000 lavoratori delle principali case automobilistiche come Ford, General Motors e Stellantis hanno protestato per sei settimane, ottenendo alla fine un significativo aumento salariale. Questo evento ha messo in luce la situazione precaria degli operai anche in altre parti del mondo, come a Mirafiori e alla Lear, dove la riduzione della produzione minaccia la stabilità occupazionale.

A Torino, ex capitale dell'auto, la situazione è critica con lo scontro tra il governo e Stellantis. Il governo accusa il colosso automobilistico - ricordiamolo: parliamo dell'ultimo produttore di automobili rimasto nel nostro paese - di privilegiare la produzione in Francia, mentre Stellantis chiede incentivi statali per rimanere in Italia, minacciando possibili tagli e chiusure di impianti. Il CEO Carlos Tavares ha evidenziato il rischio di perdita di posti di lavoro a Mirafiori e Pomigliano se non saranno forniti sostegni per la transizione all'elettrico.

Ed è proprio a Pomigliano d'Arco (provincia di Napoli) che prosegue la puntata di questa sera, dove si produce la Fiat Panda: da qui, però, il futuro della produzione elettrica potrebbe spostarsi in Serbia, mettendo a rischio l'occupazione nel sito campano.

Oltre al settore automobilistico, la puntata affronta anche la crisi dell'industria della lingerie di lusso con il caso de La Perla di Bologna, acquistata da un fondo finanziario nel 2018 e ora in crisi. Si indaga sulla possibilità di soluzioni innovative come la "settimana corta", già sperimentata in aziende italiane come Luxottica e Lamborghini, e in Portogallo, dove diverse imprese stanno valutando se ridurre i giorni lavorativi possa migliorare la produttività mantenendo lo stesso salario.

Riccardo Iacona e il team di "Report" offrono dunque una panoramica approfondita sulla precarietà del lavoro nell'industria automobilistica e di altri settori, e sulle possibili strategie per affrontare le sfide economiche e sociali del futuro.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (25 marzo)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda lunedì 25 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

