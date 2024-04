PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Si rinnova anche questo lunedì, 8 aprile, dalle 21.20 su Rai 3, l'appuntamento con “PresaDiretta”. Riccardo Iacona e il team di autori hanno realizzato un ampio approfondimento dal titolo "A tutto idrogeno". Dalla Germania alla Danimarca, ma soprattutto l'Italia: analisi sull'idrogeno verde, tra presente e prospettive future.

Presadiretta: le anticipazioni dell'8 aprile 2024

Il nuovo appuntamento con "PresaDiretta" presenta l'approfondimento dal titolo "A tutto idrogeno". Nello specifico, si tratta di un'indagine molto ampia sull'idrogeno verde e il suo ruolo nella transizione energetica, esaminando il suo potenziale nell'ambito del mix energetico futuro. Nel corso della serata si esplorano i piani del governo di casa nostra per sviluppare l'Italia come hub del gas, concentrandosi sulle strategie per raggiungere la piena decarbonizzazione entro il 2050.

Lo speciale evidenzia questo idrogeno come protagonista chiave della transizione verde, essendo un gas pulito prodotto dall'acqua che non emette CO2: per giungere a tale conclusione vengono analizzate le applicazioni e la produzione di idrogeno verde presso il Centro Ricerche Enea di Casaccia, illustrando il suo ruolo nell'immagazzinamento dell'energia in eccesso da fonti rinnovabili.

Facendo un salto in altre nazioni, vediamo alcuni impianti in Danimarca e ad Amburgo, in Germania, che stanno sperimentando l'utilizzo dell'idrogeno verde in settori tradizionalmente legati ai combustibili fossili, come la chimica e la siderurgia. L'attenzione si sposta poi sull'Italia, dove il governo mira a realizzare infrastrutture come rigassificatori e gasdotti per trasformare il paese in un punto chiave per l'importazione del gas in Europa, con il piano "Italia Hub del Gas". Come esempi si approfondiscono la Dorsale Adriatica e il rigassificatore di Gioia Tauro.

La puntata si conclude con un aggiornamento sul settore delle auto elettriche e delle batterie, con un'analisi delle batterie agli ioni di sodio e delle iniziative di riciclo delle batterie in Svezia, presentando un modello di circolarità che potrebbe rivoluzionare i modelli produttivi attuali.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (8 aprile)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda lunedì 8 aprile, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

