PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Attraverso un esclusivo reportage dall'Ucraina, la nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda oggi, lunedì 16 ottobre su Rai 3, a partire dalle 21.20, tratta il tema dei bambini vittime dei conflitti bellici. Perché i più piccoli sono così importanti in questa guerra tra Russia e Ucraina? Il programma con Riccardo Iacona risponde a questa domanda e offre aggiornamenti anche sul conflitto israelo-palestinese.

Presadiretta: le anticipazioni del 16 ottobre

L'argomento della nuova puntata di "Presa Diretta" è particolarmente toccante: la guerra dal punto di vista dei bambini, le vittime per eccellenza dei conflitti bellici. Il racconto comincia in Ucraina, terra sconvolta da un anno e mezzo di guerra, dove si parla di bambini rubati e deportati in Russia. La politica di Putin dice che l'indottrinamento delle nuove generazioni, uomini del domani, è fondamentale per portare avanti la sua "riscrittura patriottica". Alcuni studi dicono che sarebbero centinaia i bambini rubati alle loro famiglie - molti altri dicono che sarebbero migliaia - e trasferiti su altri territori.

Le telecamere di "PresaDiretta" hanno incontrato diverse famiglie che ancora cercano i loro piccoli, ma anche genitori che hanno visto i loro figli tornare a casa. Ascoltiamo poi le parole di Mykola Kuleba, il fondatore di Save Ukraine, l’Organizzazione che si occupa di cercare e trovare i minori deportati in Russia per riportarli in Ucraina dai loro cari.

Il reportage si sposta poi a Mosca, dove ascoltiamo un'intervista a Maria Lvova-Belova, Commissaria per i diritti dei bambini per la Federazione Russa. La donna è stata incriminata - al pari di Putin - dalla Corte Penale Internazionale per deportazione e trasferimento illegale di bambini dai territori ucraini.

Si prova, dunque, a capire quali sono le nuove strategie della propaganda del regime, ma è prevista anche un'ampia parentesi sulla guerra che in nel corso degli ultimi giorni ha colpito Israele e la Striscia di Gaza. Anche questo conflitto coinvolge senza pietà anche i più piccoli.

"La guerra dei bambini" è un racconto di Riccardo Iacona, con Chiara Avesani, Antonella Bottini, Marcello Brecciaroli, Daniela Cipolloni, Francesca Nava, Eleonora Tundo, Pablo Castellani, Matteo Delbò, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.

