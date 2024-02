PresaDiretta, stasera in tv la prima puntata dell'anno: le anticipazioni

Torna Riccardo Iacona, che con il suo “PresaDiretta”, in onda a partire da oggi, lunedì 19 febbraio 2023, dalle 21.20 su Rai 3,si concentrerà, nel corso di otto nuovi appuntamenti, sul tema della crisi della democrazia. Si parte questa sera dalla figura di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, per un viaggio che attraversa vari territori, alla ricerca di risposte inerenti al tema della libertà d'espressione.

Presadiretta: le anticipazioni del 19 febbraio 2024

La nuova serie di inchieste e reportage di "PresaDiretta", programma condotto dal giornalista e autore Riccardo Iacona, si concentra su una vasta gamma di tematiche, ponendo in risalto, nel corso del primo appuntamento del 2024, sulla vicenda di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, la cui sorte è in bilico mentre la corte deve pronunciarsi sulla sua estradizione. Iacona sottolinea l'importanza di questa vicenda per evidenziare la vitale importanza sulla libertà di stampa, definendola una questione di "vita o di morte"; e immettendo nel racconto collegamenti con le guerre in corso e la crisi della democrazia, evidenziando l'impatto globale che esercitano eventi del genere.

Il programma si propone di esplorare la crisi della democrazia in varie parti del mondo, dove si osserva un aumento dei regimi autoritari e un arretramento dei principi democratici su diversi fronti. Si analizzano le implicazioni economiche, ambientali e sociali di questa crisi, con particolare attenzione alla disuguaglianza di genere e alla situazione politica internazionale.

Una parte significativa della trasmissione è dedicata alla critica situazione in Ungheria e Polonia, dove si evidenziano le continue violazioni dello stato di diritto e i cambiamenti politici recenti. Si affrontano anche questioni politiche interne, come la crisi della rappresentanza e l'astensionismo in Italia, con un focus sulla Basilicata.

Il reportage si conclude a Londra, di fronte al carcere dove Assange è detenuto in attesa della decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Assange, accusato di spionaggio per aver rivelato i crimini di guerra degli Stati Uniti, rischia una lunga condanna. Jennifer Robinson, avvocato dell'attivista australiano, avverte che un'eventuale estradizione potrebbe portare al suo suicidio di Assange, ribadendo la gravità della situazione e l'urgenza di proteggere la libertà di stampa e l'attivismo giornalistico.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (19 febbraio)

La prima puntata del 2024 di “PresaDiretta” va in onda lunedì 19 febbraio, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV