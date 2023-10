PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, va in onda una puntata di “PresaDiretta” dal titolo "Cibo Sovrano". Al centro del racconto di Riccardo Iacona c'è il tema dell'alimentazione: la sostenibilità del sistema agroalimentare italiano, il presente e il futuro della carne coltivata e i problemi della filiera agricola.

Presadiretta: le anticipazioni del 2 ottobre

La nuova puntata di "PresaDiretta" è incentrata sulla produzione agroalimentare del nostre paese. Oggigiorno l'Europa medita nuovi sistemi per rendere più sostenibile l'alimentazione, in modo da non intaccare la salute dell'essere umano né devastare la natura. Con il nostro Made in Italy come ci stiamo comportando? L'attuale Governo quali metodi sta adoperando per preservare i nostri prodotti? E per le importazioni alimentari come si sta comportando l'Italia?

Il racconto di "PresaDiretta" copre la nostra intera penisola e, da nord a sud, le telecamere abbracciano lo stato della nostra filiera alimentare e, al contempo, mettono in evidenza l'eccellenza del cibo italiano. Ci si concentra inoltre sulla xylella, un patogeno che ha distrutto una quantità sterminata di piante.

Focus poi sulla carne coltivata, con una parentesi da Singapore: in Italia la produzione è ancora vietata, ma si stanno studiando le potenzialità terapeutiche delle cellule coltivate in laboratorio. La puntata di questa sera di "PresaDiretta" chiede: cosa si sta facendo per la prevenzione dei rischi nella catena alimentare?

Per rispondere ai tanti interrogativi di questa puntata, Riccardo Iacona dialoga in studio con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.

L'appuntamento di "PresaDiretta" dal titolo “Cibo Sovrano” è un racconto di Riccardo Iacona, con Daniela Cipolloni, Teresa Paoli, Eleonora Tundo, Paola Vecchia, Fabio Colazzo, Eugenio Catalani, Matteo Delbò.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (2 ottobre 2023)

La quinta puntata stagionale di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 2 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.