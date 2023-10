PresaDiretta, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Ultimo appuntamento stagionale con Riccardo Iacona e il suo “PresaDiretta”. In onda oggi, lunedì 30 ottobre 2023 su Rai 3, a partire dalle 21.20, la puntata di oggi si concentra su uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi tempi: l'Intelligenza Artificiale, tra pro e contro. La serata si chiude con un focus sulla tragedia di Cutro, che lo scorso febbraio costò la vita a oltre 100 migranti.

Presadiretta: le anticipazioni del 30 ottobre

Nel corso degli ultimi mesi, i dibattiti sull'Intelligenza Artificiali sono stati in costante aumento, tra favorevoli e contrari. Le innovazioni sono fuori discussione e alcune si sono già concretizzate, stabilendo un prima e un dopo AI. In prospettiva futura, l'Intelligenza Artificiale promette vere rivoluzioni ed esercita oggi nelle più svariate discipline; ma "Report" mette fin dal principio in risalto un dato sulla biologia: dal dopoguerra a due anni fa erano state scoperte 200.000 strutture di proteine; oggi, grazie all’AI, siamo arrivati a 200 milioni.

L'’Intelligenza Artificiale è in continuo sviluppo e, di conseguenza, i capitali necessari sono considerevoli, dato che i giganteschi macchinari, con enormi quantità di dati contenuti, richiedono investimenti di non poco conto. Ma se fino a pochi anni fa gli sviluppi avvenivano in prestigiose Università del mondo, i privati ne hanno approfittato, cominciando così a investire, ingaggiando le più illuminate menti del mondo: i dati dicono che se nel 2021 l’Unione Europea ha investito nel settore 1 miliardo di euro, lo stesso anno il settore privato ha investito più di 340 miliardi di dollari.

Tra le più importanti domande che pongono Riccardo Iacona e il team di "PresaDiretta", ci sono quelle che riguardano le conseguenze di questa concentrazione di ricchezza; e la possibilità da parte dell'Intelligenza Artificiale di combattere malattie e cambiamento climatico in rapporto agli interessi dei privati di cui sopra.

"PresaDiretta" chiude la puntata, e il suo 2023, con una parentesi dedicata al naufragio di Cutro. Nella notte del 26 febbraio 2023, vicino alla costa calabrese, sono morti in mare più di 100 migranti. Qualcosa nei soccorsi non ha funzionato. Cosa è accaduto di preciso? La trasmissione ricostruisce quelle drammatiche ore avvalendosi di documenti, testimonianze dei sopravvissuti e video spesso inediti.

"Intelligenza Artificiale" è un racconto di Riccardo Iacona, con Lisa Iotti, Giuseppe Laganà, Irene Sicurella, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (30 ottobre 2023)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 30 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

