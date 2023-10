PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Riccardo Iacona e il suo “PresaDiretta” continuano ad affrontare importanti temi, che riguardano tutti noi, mediante racconti approfonditi e con dettagli talvolta poco noti ai più. In onda oggi, lunedì 9 ottobre su Rai 3, a partire dalle 21.20, la nuova puntata del programma parla di auto elettriche.

Presadiretta: le anticipazioni del 9 ottobre

Nella puntata di “Presa Diretta” intitolata “La scossa elettrica”, in onda lunedì 9 ottobre alle 21.20 su Rai 3, si esplorano le difficoltà dell’industria automobilistica italiana e le scelte di politica industriale del nostro Paese per la transizione all’elettrico. La puntata include interviste con imprenditori di categoria, operai e sindacati per capire le paure e le prospettive del settore.

Nell'ultimo anno, in Europa, le vendite di auto elettriche hanno superato per la prima volta quelle delle diesel. Tuttavia, l’Italia è l’ultimo mercato in Europa per le auto elettriche. Secondo un sondaggio, i principali ostacoli all’acquisto di auto elettriche in Italia sono il costo ancora elevato delle vetture, l’inadeguatezza della rete di ricarica e l’autonomia limitata. Inoltre, le quote di mercato delle auto a emissioni zero in Italia sono risibili rispetto ai principali mercati europei.

Mentre Stellantis, il gruppo automobilistico italo-francese, sta investendo nella transizione all’elettrico e sta producendo dove costa meno, la cassa integrazione in Italia è stata prolungata..

La mobilità elettrica è il futuro dell’industria automobilistica. In Germania, ad esempio, si investono soldi pubblici e si attraggono case automobilistiche straniere per la produzione di auto elettriche. Le batterie stanno diventando sempre più piccole ed efficienti, con meno litio o addirittura senza. Ci sono anche batterie al sodio e al sale, nonché motori a manutenzione zero.

Riccardo Iacona ne parla in studio con Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil. Quali sono le prospettive dell’industria automobilistica italiana?

L'appuntamento di "PresaDiretta" dal titolo "La scossa elettrica" è un racconto di Riccardo Iacona, con Marianna De Marzi, Alessandro Macina, Roberta Pallotta, Fabrizio Lazzaretti, Massimiliano Torchia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (9 ottobre 2023)

La sesta puntata stagionale di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 9 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.