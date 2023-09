PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Riccardo Iacona torna oggi, lunedì 11 settembre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, con il secondo appuntamento stagionale con le inchieste e reportage di “PresaDiretta”. Si torna a parlare del flusso dei migranti che arrivano sulle nostre coste: nonostante le restrizioni delle barche Ong e il Memorandum Ue-Tunisia, gli arrivi del 2023 hanno già superato molti numeri record.

PresaDiretta: le anticipazioni del 11 settembre

"Approdo Italia" è il titolo del secondo appuntamento stagionale di "PresaDiretta". Le telecamere di "PresaDiretta" sono salite sulla nave Geo Barents di Medici senza frontiere, in modo da documentare in modo diretto la "cronaca del Mediterraneo": vediamo in tal modo salvataggi e un respingimento da parte della Guardia costiera libica; da La Spezia a Catania, vediamo l'impegno della Croce Rossa e dei volontari e l'operato degli hot spot, fino all’arrivo nell'emblematica Lampedusa. QUi vediamo le strutture che accolgono i migranti e ascoltiamo le parole di sindaci, che sottolineano la mancanza di strutture e di denaro.

Il racconto della serata si sposta poi in Tunisia per indagare sui motivi che hanno portato questa nazione a essere il primo punto di partenza dei migranti verso l’Italia. Ne esce un quadro molto critico, che parte dalle politiche del presidente Saied e arriva all'alto tasso di disoccupazione giovanlie. I risultati del Memorandum di intesa firmato tra l’Europa e la Tunisia sono dunque disastrosi.

La serata si conclude con un'inchiesta sulle “rimesse” degli stranieri. Il racconto del programma di Rai 3si concentra sulla Comunità senegalese: vediamo dunque gli immigrati senegalesi di Pisa, integrati nel territorio e nella società, che partendo dai lavori che svolgono in Italia - dove pagano regolarmente le tasse - contribuiscono a creare servizi per la loro nazione d'origine.



A parlare con Riccardo Iacona della situazione delle migrazioni troviamo Matteo Villa, ricercatore dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), ed esperto di politiche migratorie. La nuova puntata di "PresaDiretta" si affida alle parole del Presidente Mattarella: "Non sarebbe meglio affrontare i fenomeni migratori come movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere”?

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (11 settembre 2023)

La seconda puntata stagionale di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 11 settembre 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.