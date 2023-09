PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Nella nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda oggi, lunedì 25 settembre alle 21.20 su Rai 3, Riccardo Iacona parla di un argomento importante e che riguarda tutti (o quasi): l'inflazione. Quali sono le conseguenze? Esistono azioni per combatterla? Il programma dà voce sia ai lavoratori che agli economisti.

Report: le anticipazioni del 25 settembre

Questa sera "Report" mette al centro del discorso una serie di questioni che riguardano molto da vicino buona parte dei cittadini. DIlemmi, dubbi e problemi del vivere quotidiano; le spese, le bollette, gli affitti e i mutui: nel corso degli ultimi mesi gli aumenti sono stati costanti e riguardano oggi tanti settori. Il risultato è sconfortante: sono tante le famiglie italiane con redditi costretti a fare i conti con l’inflazione.

Riccardo Iacona e il team di "Report" pongono una serie di quesiti di fondamentale importanza: il Governo cosa sta facendo per tenere i prezzi sotto controllo? In che modo l'inflazione colpisce le persone più povere? Chi sono coloro che si approfittano di questa critica situazione?

Il programma di Rai 3 racconta il tutto dando voce sia alle tante famiglie italiane soffocate dall'inflazione, sia a economisti e tecnici, capaci di analizzare la crisi con dati alla mano. In questo appuntamento interviene Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia.

Le bollette di casa nostra sono, in assoluto, tra le più care in Europa. Attraverso uno studio si mette in risalto che l’anno scorso gli italiani hanno lavorato un mese solo per pagare luce e gas: la cosiddetta “inflazione energetica” ha messo in crisi milioni di famiglie italiane, ma non sono da meno i rincari dei generi alimentari.



“PresaDiretta” ci spiega in che modo il Governo si sta muovendo per contenere le speculazioni e i rialzi di benzina, i mezzi di trasporto e i prodotti alimentari.

Per finire, il programma presenta un reportage dalla Francia, la nazione europea il cui popolo si è maggiormente mobilitato contro i carovita, con una eccezionale quantità di cittadini che sono scesi in piazza a protestare contro i prezzi in rialzo e le riforme politiche.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (25 settembre 2023)

La quarta puntata stagionale di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 25 settembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.