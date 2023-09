PresaDiretta, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

In onda a partire da oggi , lunedì 4 settembre, alle 21.20 su Rai 3, il nuovo ciclo di inchieste e reportage di “PresaDiretta”, si apre con un appuntamento che riassume e aggiorna uno dei drammi del 2023: l'alluvione dell'Emilia-Romagna che ha causato morti, distrutto abitazioni e attività e lasciato un territorio parzialmente da ricostruire.

PresaDiretta: le anticipazioni del 3 settembre

Il titolo della nuova puntata di “PresaDiretta” è "Stato di calamità permanente". L'inchiesta ha due argomenti principali, che si intersecano in un discorso ampio e complesso: l'alluvione in Emilia-Romagna, risalente a oltre tre mesi fa, e il cambiamento climatico, che sta travolgendo il nostro pianeta, con risultati nefasti e scenari preoccupanti per il futuro.

Il programma di Riccardo Iacona si occupa nuovamente di cambiamento climatico con un reportage sui territori devastati dall’alluvione emiliano-romagnola, dalla montagna alla pianura. Centinaia di feriti, sfollati e sfortunatamente, 16 morti. I punti di domanda sono parecchi: a più di tre mesi dall’alluvione in Emilia-Romagna, le risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo sono adeguate? Si può ricostruire il territorio in modo da renderlo più sicuro al cospetto dei fenomeni climatici, che stanno diventando sempre più frequenti? Le telecamere della trasmissione di Rai 3 hanno visitato le zone appenniniche coinvolte nell’alluvione, dove lo scorso maggio, in poche ore, è caduta la quantità d’acqua che statisticamente cade in sei mesi. La frane hanno devastato case, strade e boschi: quali sono state le cause? Ascoltiamo dunque i cittadini e gli amministratori locali, i tecnici e tutti gli interlocutori coinvolti, in un racconto capace di dirci cosa è accaduto, ma anche di illustrare le esigenze del popolo.Si parla poi della ricostruzione di quei luoghi e della necessità d'intervenire non soltanto sui fiumi, ma anche sulla manutenzione dei boschi, della montagna e sul consumo di suolo. Il contrasto al cambiamento climatico che ruolo occupa nell’agenda della politica?



A parlarne in studio troviamo il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ragionerà con Riccardo Iacona sulle maggiori esigenze dei civili e delle imprese; ma anche sulle possibilità di fronteggiare in modo soddisfacente il problema del cambiamento climatico.



“Stato di calamità permanente" è un racconto di Riccardo Iacona, con Elisabetta Camilleri, Cecilia Carpio, Sabrina Carreras, Marianna De Marzi, Alessandro Macina, Cesarina Trillini, Alessandro Marcelli e Massimiliano Torchia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (3 settembre 2023)

La prima puntata stagionale di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 3 settembre 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.