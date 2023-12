Prima della Scala 2023, oggi in tv: anticipazioni e come seguirla in diretta

La Prima della Scala segna un eento importante per la cultura del nostro paese. L'edizione 2023, in diretta oggi, 7 dicembre, dalle ore 17.45, segna anche un eccezionale lavoro di Rai 1, che con dispiego di mezzi e tecnologie avanzate ci immerge in uno dei capolavori di Giuseppe Verdi, "Don Carlo", che prende vita in uno dei teatri più importanti del mondo.

Prima della Scala 2023: anticipazioni

Tutto pronto per la Prima della Scala, che vede in scena, quest'anno, il "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, una delle opere più complesse e affascinanti del compositore, e aprirà la stagione della Scala per l'ottava volta. La trama, ambientata nella Spagna del 1560, si sviluppa attraverso un intricato intreccio di amicizia, amore, libertà e potere, ispirata al dramma di Schiller. Il nuovo allestimento, curato dal regista Lluis Pasqual, presenta costumi di Franca Squarciapino e scene di Daniel Blanco, con una predominanza di colori nero e oro, simbolo di potere. Il cast di primo piano include Francesco Meli come Don Carlo, Michele Pertusi nel ruolo di Filippo II, Anna Netrebko nei panni di Elisabetta di Valois, Elina Garanca interpretando la principessa di Eboli, e Luca Salsi nel ruolo di Rodrigo, marchese di Posa. La direzione musicale sarà affidata a Riccardo Chailly. L'opera resterà in scena fino al 2 gennaio, ma le rappresentazioni sono già esaurite per gran parte delle date. La trasmissione su RaiPlay permetterà di rivivere lo spettacolo per 15 giorni dopo la prima che si svolge oggi, 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, patrono di Milano.

L'evento andrà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay dalle 17:45 alle 22:20. La durata dell'opera richiederà una suddivisione in due parti, con un intervallo durante la trasmissione televisiva. La diretta sarà condotta da Milly Carlucci e Bruno Vespa, con Serena Scorzoni nei collegamenti dal foyer. Rai Radio3 seguirà la diretta con Gaia Varon e Oreste Bossini. La trasmissione sarà sottotitolata su Rai 1, e l'audiodescrizione in diretta renderà l'evento accessibile anche alle persone ipovedenti e non vedenti.

La Scala di Milano si appresta a presentare una straordinaria novità: per la prima volta, Rai Cultura riprenderà in 4K una delle prime della Scala per trasmetterla in diretta su Rai 1. La resa visiva sarà quattro volte superiore agli standard televisivi convenzionali, regalando agli spettatori una prospettiva dettagliata e coinvolgente. Il lavoro di registrazione coinvolgerà dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d'orchestra e in palcoscenico, e 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un team di 50 persone, tra cameraman, microfonisti e tecnici audio e video, si dedicherà a catturare ogni momento dell'esibizione. La regia televisiva di Arnalda Canali garantirà una trasmissione impeccabile, con particolare attenzione alla ripresa audio e video a cura del Centro di Produzione TV di Milano. Il mondo sarà coinvolto nella Prima della Scala grazie a numerose emittenti internazionali che trasmetteranno l'evento in diretta. Rai Com ha stipulato accordi con broadcaster di diversi paesi, da ARTE in Europa alla NHK in Giappone, garantendo una diffusione globale dello spettacolo.

L'evento, in onda su Rai 1 HD canale 501 e su RaiPlay, sarà disponibile per la visione in 4K sul canale specifico Rai 4K. La trasmissione sarà completata da sottotitoli per rendere il capolavoro di Verdi accessibile a tutti. La durata di oltre tre ore, arricchita da dettagli e sfumature, permetterà al pubblico di calarsi completamente nell'opera. L'opera sarà inoltre proiettata nelle sale cinematografiche di vari paesi, che offrono un'esperienza pienamente immersiva.

