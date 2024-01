Prima di domani, il nuovo programma con Bianca Berlinguer da stasera in tv: le anticipazioni

Parte oggi, lunedì 8 gennaio 2024, dalle 20.30, "Prima di domani", il nuovo appuntamento dell'acces prime time di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Quest'ultima, già impegnata il martedì in prima serata con “È sempre Cartabianca”, si impone sempre più come volto di riferimento della rete e sostituisce con questa nuova trasmissione "Stasera Italia".

Prima di domani: le anticipazioni del programma

A partire dal 8 gennaio, i telespettatori hanno un nuovo appuntamento quotidiano con "Prima di domani", il fresco programma targato Videonews e condotto da Bianca Berlinguer, in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 20.30 alle 21.20. La trasmissione offrirà una panoramica dei fatti più rilevanti, arricchita da servizi filmati e reportage, fornendo un approfondimento su politica, economia, temi sociali, ambiente e questioni internazionali, come i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina.

Il format, ideato per integrarsi con il tradizionale telegiornale, vedrà la partecipazione di ospiti illustri che contribuiranno a esplorare le diverse sfaccettature delle notizie. Mauro Corona farà parte del programma, anche se non in modo regolare, arricchendo la discussione con la sua presenza. La giornalista Berlinguer ha dichiarato che "Prima di domani" mira a fornire un'informazione dettagliata in un formato più concentrato, offrendo agli spettatori una prospettiva approfondita sulle notizie più rilevanti.

Il programma si inserisce nell'access prime time della rete, prendendo il posto di "Stasera Italia" con Nicola Porro. Inoltre, oltre a Mauro Corona, il conduttore di "Fuori dal Coro", Mario Giordano, contribuirà alla varietà e alla completezza delle discussioni proposte della trasmissione. L'obiettivo è offrire un nuovo spazio informativo che soddisfi la sete di notizie dettagliate del pubblico italiano, garantendo un'esperienza informativa più ricca e approfondita.

Bianca Berlinguer, nuovo volto della stagione 2023-2024 di Rete 4 fa così gli straordinari: "È sempre Cartabianca", il suo talk d'approfondimento continuerà ad essere trasmesso nelle prime serate del martedì approfondendo, in tal modo, argomenti già affrontati da "Prima di domani", il nuovo access prime time del canale di casa Mediaset.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (dall'8 gennaio 2024)

La prima puntata di “Prima di domani” va in onda oggi, martedì 8 gennaio 2024, su Rete 4 a partire dalle 20.30. Le puntate del programma sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV