Rai, la nuova stagione 2024/25: si punta su De Martino; a Venier un dating sulla terza età

Dopo una stagione televisiva molto complessa, colma di critiche e polemiche, la Rai ha presentato i programmi per il 2024/2025. I palinsesti puntano sulle 'vecchie glorie', ma offrono spazio anche alle 'nuove leve': uno su tutti Stefano De Martino che condurrà Affari tuoi ereditando un tesimone, molto pesante, da Amadeus.

Tra le novità più inaspettate c'è sicuramente il dating show dedicato alla terza età e presentato da Mara Venier e anche "Binario 2", il sostituto di "Viva rai 2!" che sarà in diretta dalla stazione Tiburtina di Roma. Andrea Delogu con "La porta magica" e "Il canto della terra" con Serena Autieri. Spazio poi alla musica con il nuovo "Playlist", condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato.

Non si fa riferimento, invece, a Serena Bortone nella programmazione il suo "Che sarà" è stato sostituto da Report per cui è stata decisa una messa in onda anticipata per coprire lo spazio prima occupato dal programma di Bortone (che quindi inizierà alle 20:30). Vediamo nel dettaglio i nuovi palinstesti Rai 2024/2025.

Confermato lo slittamento di Sanremo all'11 al 15 febbraio per la concomitanza con la Coppia Italia.

Le grandi conferme: Antonella Clerici, Carlo Conti e Milly Carlucci

C'erano pochi dubbi ma sì, i programmi di punta dell'intrattenimento Rai sono stati confermati. Quindi a partire da settembre/ottobre rivedremo Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di "Tale e Quale Show" e Milly Carlucci con "Ballando con le stelle", due titoli che hanno segnato il grande successo dell'intrattenimento Rai. Immancabile Antonella Clerici con il suo "The Voice Kids".

Come già ampiamente noto "Affari Tuoi" è stato affidato a Stefano De Martino e andrà in onda tutti i giorni da lunedì 2 settembre. Novità inaspettata è il game show "Chi può batterci?" condotto da Marco Liorni, in onda da sabato 21 settembre, che sarà anche alla guida dello show di fine anno. Sarà il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all'insegna della leggerezza.

Confermato "Reazione a catena" con la conduzione di Pino Insegno (onda fino al 2 novembre tutti i giorni alle 18:45) e ovviamente anche "L'Eredità" condotta da Marco Liorni e andrà in onda da domenica 3 novembre alle 18:45. "Unomattina" sarà affidato a Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, in onda dal 9 settembre alle 8:35, "Storie Italiane" torna con Eleonora Daniele ed è confermata alla conduzione di "È sempre mezzogiorno" anche Antonella Clerici, in onda dal 9 settembre alle 11:55. "Passaggio a Nord Ovest" riconfermato con l'amato Alberto Angela.

Caterina Balivo condurrà "La volta Buona", in onda dal 9 settembre alle 14. Dal 14 settembre alle 12:40 torna "Linea Verde Life", condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Confermato per il terzo anno anche "Bellamà" condotto da Pierluigi Diaco, in onda su Rai2 dal 9 settembre alle 15:15. E Geppi Cucciari torna con la sua "Splendida cornice".

Massimo Giletti e Roberto Saviano

Massimo Giletti e Roberto Saviano condurranno rispettivamente "Lo stato delle cose" su Rai3 (in onda il lunedì alle 21.20, dal 30 settembre) e "Insider - Faccia a Faccia con il crimine", in onda il lunedì alle 21.20, dal 2 settembre. Lo scrittore si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall'interno.

Mara Venier, il dating show per gli over e le novità

Doppio appuntamento per Mara Venier. Oltre a Domenica In la conduttrice sarà impegnata con "Le stagioni dell'amore" un programma che permetterà di unire i cuori della terza età. I 'cacciatori di cuori' si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore. Il programma è visto come una "sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l'uso di giovani avatar, i single over danno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l'età non cancella".

In arrivo anche "Binario 2", il sostituto di "Viva Rai2!", che dal 7 ottobre andrà in onda alle 7.30 su Rai2. Alla conduzione ci saranno Carolina Di Domenico e Andrea Perroni che saranno in diretta dalla Stazione Tiburtina di Roma. Proprio come per lo show di Fiorello saranno in porgramma personaggi, collegamenti, ospiti, notizie, curiosità, incontri.

Novità anche per Andrea Delogu che dal 7 ottobre alle 17:00 condurrà "La Porta Magica": programma che racconterà le storie di persone che hanno avuto il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita.

Serena Bortone non ci sarà, Report anticipato

Per Rai3 confermati sia "Chi l'ha visto?" di Federica Sciarelli sia "Report" di Sigfrido Ranucci. Quest'ultimo però con una rilevante cambiamento: sarà anticipato alle 20:30 per prendere il posto di "Che sarà", il programma di Serena Bortone che non è stato confermato dopo il caso Scurati e il suo nome non compare in alcun programma. Il cambio era noto, probabilmente da tempo, a Ranucci che ha deciso di non prendere parte ai palinesti, che si sono svolti oggi 19 luglio, in quanto "Report merita più rispetto".

Confermati poi "PresaDiretta" di Riccardo Iacona, "Amore Criminale" con Veronica Pivetti, gli speciali di "Petrolio" di Duilio Giammaria e di "Storie di donne al bivio" di Monica Setta, le inchieste di "Farwest" con Salvo Sottile e le interviste di Peter Gomez con "La Confessione". L'access vede poi la riconferma di due importanti successi, "Il cavallo e la torre" con Marco Damilano su Rai 3 e "Cinque Minuti" di Bruno Vespa su Rai 1, assieme ad una nuova edizione su Rai 3 del programma "Nuovi Eroi", dedicato ai cittadini insigniti con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra le novità di Rai3 c'è "Genitori, che fare?", condotto da Gianni Ippoliti, in onda il venerdì alle 15:20 su Rai 3 dal 22 novembre. Un talk show che si propone di affrontare in modo approfondito le sfide contemporanee legate al disagio giovanile, ospitando genitori, ragazzi ed esperti del settore.

Torna anche, da martedì a giovedì, torna 'Porta a Porta' di Bruno Vespa. Su Rai 2 ritornano "Generazione Z" e "Storie di donne al bivio", entrambi condotti da Monica Setta e la conferma di "Tango", il programma d'approfondimento ideato e condotto da Luisella Costamagna. La domenica si avvicenderanno i casi criminali di "Detectives. Casi risolti e irrisolti", il martedì ritorna "Sopravvissute" con Matilde D'Errico e il sabato "Un giorno in Pretura" condotto da Roberta Petrelluzzi.

Nuove serie tv: Mike Bongiorno e Giacomo Leopardi

I due prodotti di punta delle serie tv targate Rai saranno: le fiction su Mike Bongiono e Giacomo Leopardi. "Mike" - per la regia di Giuseppe Bonito - con Claudio Gioè, andrà in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre su Rai1, ripercorrendo non solo la storia professionale e privata del re del telequiz ma anche l'evoluzione della cultura popolare italiana. Come non parlare poi de "L'amica geniale - Storia della bambina perduta", regia di Laura Bispuri, che chiude il ciclo tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante.

Grande novità anche "Leopardi - Il poeta dell'infinito", regia di Sergio Rubini, che sarà in onda lunedì 16 dicembre e martedì 17 dicembre su Rai1. Verrà raccontata la vita di Giacomo Leopardi, interpretato da Leonardo Maltese, e la mappa sterminata dei temi che ha attraversato con sguardo disincantato e forza utopica.

Anche "Brennero" è una novità crime che andrà in onda dal 16 settembre. Dal 12 settembre invece sarà in programmazione "Kostas" tratto dai romanzi dello scrittore greco Petros Markaris, il nostro Montalbano. Altre novità: 'Belcanto' (regia di Carmine Elia) con Vittoria Puccini e di 'Carosello' con la regia di Jacopo Bonvicini. Al centro della storia, l'indimenticabile trasmissione in onda tra la fine degli anni '50 e i '70. Infine 'Il conte di Montecristo' - una nuova coproduzione internazionale guidata dall'Italia e diretta dal premio Oscar Bille August

Confermatissimi "Don Matteo 14", "Vincenzo Malinconico - avvocato d'insuccesso", "I casi di Teresa Battaglia" e la quinta stagione per 'Mare fuori'.

