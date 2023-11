Qualcosa di nuovo, stasera in tv il film con Paola Cortellesi: trama e cast

Dopo la messa in onda di "Nessuno mi può giudicare" e "Gli ultimi saranno gli ultimi", prosegue l'omaggio di Rai 2 a Paolo Cortellesi, attualmente fortunata attrice e, per la prima volta, regista di "C'è ancora domani". Oggi, 27 novembre, va in onda a partire dalle 21.20 il film "Qualcosa di nuovo", diretto da Cristina Comencini e interpretato da un cast che comprende anche Micaela Ramazzotti ed Eduardo Valdarnini.

"Qualcosa di nuovo": trama e cast del film

Lucia e Maria sono due quarantenni, amiche di vecchia data. Un rapporto forte non scalfito nemmeno dalle evidenti differenze: Lucia è una cantante di musica jazz, molto inflessibile e puntuale, con un matrimonio fallimentare alle spalle che le fa guardare il genere maschile con aria a dir poco diffidente; Maria invece, nonostante un divorzio, è una madre che esce con molti uomini, alla perenne ricerca di quello giusto. Tra le tante avventure di Maria, si segnala quella con Luca: bello, intelligente e sensibile, ha soltanto 19 anni. Finiti a letto ma un po' brilli, Maria e Luca si risvegliano un po' frastornati e il ragazzo, imbattendosi in Lucia, crede di aver fatto sesso proprio con quest'ultima, che dal canto suo decide di stare al gioco. A quel punto ha inizio una lunga catena di equivoci, che costringe le due donne, strada facendo a fare i conti con un impensabile dilemma: potrebbe essere il giovanissimo Luca quell'uomo che entrambe cercavano (Lucia inconsciamente, Maria esplicitamente)?

Distribuito nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 2016, "Quslcosa di nuovo" è diretto da Cristina Comencini, che adatta per l'occasione la sua opera teatrale "La scena", adattata per il cinema insieme a Giulia Calenda e a Paola Cortellesi. Il genere evidente è quello della commedia degli equivoci che gioca costantemente su un anomalo e un po' bizzarro triangolo sentimentale. Si parla, inoltre, di bilanci di vita, in contrapposizione all'educazione sentimentale del giovane co-protagonista e, di conseguenza, della libertà e del superamento di pregiudizi e schemi prestabiliti.

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Paola Cortellesi (Lucia)

Micaela Ramazzotti (Maria)

Eduardo Valdarnini (Luca Morini)

Eleonora Danco (Flavia)

Massimiliano Rossi (Batterista Trio)

Gerardo Bartoccini (Contrabbassista Casa del Jazz)

Luca Cipriano (Fiat Band)

Sasha Luca Donatelli (Cameriere Carlo)

Giulia Francia (Teresa)

Giulia Galassi (Maria Chiara)

Marco Guidolotti (Fiat Band)

Claudio Pallitto (Stalker)

Cristiana Polegri (Sassofonista Casa del Jazz)

Dove vedere “Qualcosa di nuovo” in tv e in streaming (27 novembre 2023)

Il film "Qualcosa di nuovo" va in onda su Rai 2 oggi, 27 novembre 2023, a partire dalle 21.20 e - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

