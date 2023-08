Quando comincia il nuovo "Pomeriggio 5"

C'è grande attesa per la nuova versione di "Pomeriggio 5", il talk show della rete ammiraglia Mediaset che da circa 15 anni accompagna i pomeriggi televisivi di tanti italiani. L'addio della storica padrona di casa, Barbara D'Urso, è stato chiacchieratissimo e la curiosità di vedere Myrta Merlino in azione, come nuova conduttrice, è tanta. Andiamo alla scoperta della versione 2023-2024 del programma, in procinto di debuttare su Canale 5.

Quando ricomincia Pomeriggio 5

"Pomeriggio 5" debuttò nella stagione 2008-2009 con la conduzione di Barbara D'Urso e Claudio Brachino. Già a partire dalla successiva annata la D'Urso divenne conduttrice unica e lo è stata fino allo scorso giugno. La nuova Mediaset di Pier Silvio Berlusconi sembra aver messo prima in discussione il dominio pomeridiano della conduttrice, per poi sancire un addio, concretizzato a partire dalla stagione televisiva 2023-2024. Ovvie le chiacchiere, le polemiche, le insinuazioni e gli schieramenti: sta di fatto che Canale 5 si appresta a svelare la nuova edizione del programma, un contenitore pomeridiano che si muove in un vasto territorio che va dalla stretta attualità ad argomenti più leggeri.

La nuova conduttrice di "Pomeriggio 5" sarà Myrta Merlino. Con la grande ex ha in comune la città di provenienza, Napoli, ma il background e lo stile sono alquanto diversi. Classe 1969, la giornalista ha debuttato in Rai negli anni '90, occupandosi di alcune inchieste per il programma "Mixer", ma si è rivelata ad un pubblico più ampio su La7, grazie al talk show "L'aria che tira", da lei condotto dal 2011 al 2023. Detto dell'attesa e della nuova conduttrice, resta la domanda che più ci interessa: quando comincia la nuova versione di "Pomeriggio 5"?

Ebbene, "Pomeriggio 5" è in assoluto tra le prime trasmissioni televisive a partire nella stagione televisiva 2023-2024: il debutto è infatti atteso per lunedì 4 settembre su Canale 5. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 17.35-18.55, inizialmente preceduto da un doppio appuntamento con la soap opera spagnola "La promessa".

Da sottolineare che Mediaset ha in tal modo deciso di giocare in anticipo rispetto alla concorrenza: "La vita in diretta", storico rotocalco di Rai 1 condotto da Alberto Matano, inizierà infatti una settimana dopo, l'11 settembre. L'intenzione di Canale 5 è quella di permettere ai telespettatori di poter conoscere in tutta calma la nuova formula del proprio talk show pomeridiano, così da trovare in breve tempo la necessaria familiarità con la nuova conduttrice Myrta Merlino.