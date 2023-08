Quando ricomincia Domenica In 2023/2024

Quando ricomincia "Domenica In"? È la domanda che si pongono i telespettatori di Rai Uno, orfani del salottino domenicale condotto da Mara Venier. A dare una risposta sono i palinsesti Rai in partenza a settembre: la data di inizio di Domenica In è domenica 17 settembre 2023. Sempre nello stesso giorno, inoltre, torneranno in onda anche "Da noi a ruota libera", il talk condotto da Francesca Fialdini che viene subito dopo nella programmazione domenicale. E ancora, nello stesso weekend, tornano in onda Amici e Verissimo su Canale 5, ovvero nella rete concorrente. L'assetto televisivo si manterrà insomma identico a quello degli anni passati.

Mara Venier lascia Domenica In?

Sarà l'ultima edizione, come assicurato dalla padrona di casa Mara Venier: "Sono ormai quindici edizioni. Sono una matta. Amo profondamente questo programma. Negli ultimi cinque anni è sempre cresciuta. Abbiamo fatto ascolti meravigliosi, ma questo sarà l’ultimo", ha dichiarato, sottolineando di voler dedicare più tempo alla famiglia e in particolare all'amore per il marito Nicola Carraro. Certo, va detto che anche negli anni apssati la conduttrice si era lasciata andare a dichiarazioni praticamente identiche, per poi tornare regolarmente in onda, ma chissà che quest'anno non abbia intenzione di rispettare la parola.