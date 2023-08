Nel pomeriggio televisivo degli italiani "La vita in diretta" si impone da anni come punto di riferimento capace di spaziare tra i più svariati argomenti. Cronaca e attualità, cultura e spettacolo, ospiti e voci della gente comune. Un contenitore che ha trovato, da qualche anno, in Alberto Matano una colonna portante, graditissima agli spettatori del programma. Andiamo alla scoperta della nuova edizione del rotocalco di Rai 1.

Quando ricomincia La vita in diretta

Quella de "La vita in diretta" è una lunga storia, che parte nel lontano 1991, quando nasceva un contenitore pomeridiano di Rai 1 dal titolo "Detto tra noi", condotto da Piero Vigorelli e Patrizia Caselli. Da allora il programma ha cambiato più volte nomi e conduttori. Nel 1998 prende il nome de "La vita in diretta": condotto da Michele Cucuzza, fino al 2008, diventa negli anni un punto fermo dei palinsesti televisivi di casa Rai. Successivamente ad un ulteriore valzer di conduttori, a partire dal 2019 trova nel giornalista Alberto Matano una figura ideale, capace di intrattenere i telespettatori e di muoversi tra i più svariati argomenti - si va dalla cronaca nera allo spettacolo - avvalendosi di servizi, inviati, dibattiti e ospiti.

Ritroveremo, dunque, Alberto Matano al timone del programma, che ci accompagnerà lungo l'intera stagione televisiva 2023-2024. Formula vincente non si cambia, ma quando, di preciso, partirà la nuova edizione de "La vita in diretta"? Ebbene, esiste una data precisa da salvare in calendario: lunedì 11 settembre. Il rotocalco di Rai 1 coprirà la fascia oraria che va dalle 17.05 alle 18.50 e nelle prime quattro settimane dovrebbe andare in onda dal lunedì al sabato; giorno, quest'ultimo, che lascerà poi a "ItaliaSì", programma del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni e in partenza ad ottobre.

"La vita in diretta" dovrà fronteggiare in questa stagione la concorrenza della nuova versione di "Pomeriggio 5", affidata quest'anno a Myrta Merlino, che si appresta a sostituire la storica padrona di casa Barbara D'Urso. Da segnalare che il rotocalco di Canale 5 giocherà d'anticipo, inaugurando l'edizione 2023-2024 lunedì 4 settembre. Una scelta d'attacco, ma per constatare le tenute e il gradimento dei programmi Rai e Mediaset bisognerà attendere almeno qualche settimana.