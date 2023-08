Giorno dopo giorno, il programma mattutino di Rai 1 "Storie italiane" approfondisce casi di cronaca, dando voce alla gente comune, che racconta in prima persona le loro esperienze, coadiuvati da servizi, ospiti ed esperti. Condotto da Eleonora Daniele, il talk si appresta ad affrontare una nuova intensa stagione. Scopriamo la data d'inizio della nuova edizione.

Quando ricomincia Storie italiane

Il format "Storie italiane" debutta su Rai 1 nel settembre del 2011 con il titolo di "Unomattina - Storie vere", con la conduzione di Georgia Luzi e Savino Zaba. Dopo le prime due stagioni subentra al timone del programma Eleonora Daniele, da quel momento volto di riferimento di un rotocalco che diventa, nel 2014, "Storie vere". Un titolo che lascia nel 2017 il posto al definitivo "Storie italiane". La trasmissione ha il compito di raccontare storie prevalentemente di cronaca, restando al passo con i tempi, offrendo una visione d'insieme capace di sposare il punto di vista delle gente comune. E dunque spazio a servizi, interviste in studio ma anche ad interazioni con il mondo del web: il fact checking e il live tweeting è curato da Michele Bertocchi.

In onda dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 9.50 alle 11.55, l'edizione 2023-2024 di "Storie italiane" parte innanzitutto dalla confermatissima conduttrice, Eleonora Daniele e continua a raccontare i tanti episodi di cronaca che si susseguono, giorno dopo giorno, nel nostro paese. Ma quando inizia, precisamente, la nuova stagione del programma? Il debutto stagionale è previsto per lunedì 11 settembre 2023. Eleonora Daniele ci aspetta con nuovi servizi, tante storie e autorevoli ospiti, che con i loro interventi arricchiscono il ventaglio dei racconti di cronaca.

Quella dell'11 settembre è una giornata di grande importanza per la rete ammiraglia di casa Rai, che lancerà in tale circostanza anche le nuove stagioni di "UnoMattina", "È sempre mezzoggiorno", "La vita in diretta" e la novità "La volta buona", la trasmissione condotta da Caterina Balivo che, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, prenderà il posto di Serena Bortone e il suo "Oggi è un altro giorno".