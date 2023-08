Le stagioni televisive passano, ma per Mediaset "Uomini e donne" resta un caposaldo dei palinsesti, tra i primi programmi a ritornare dopo le vacanze estive. Tra le novità, annunciate o tutte da scoprire che siano, la prima certezza è la presenza dell'insostituibile conduttrice: Maria De Filippi. Prima di leggere i nomi del cast di "Uomini e donne 2023-2024", una domanda sorge nell'immediato: quando ripartirà l'amato show di Canale 5? Scopriamolo insieme.

Quando ricomincia Uomini e donne

Si parla tanto della "nuova" Mediaset di Pier Silvio Berlusconi, ma i format targati Maria De Filippi sono incrollabili, programmi non soltanto longevi, ma tra i primi a ripartire all'inizio delle nuove stagioni televisive. Il conto alla rovescia per "Uomini e donne 2023-2024" è già partito, anche perché giovedì 24 agosto sono ufficialmente iniziate le registrazioni della nuova edizione dello show. Il tem del programma ha dunque lavorato anche durante l'estate per garantire all'affezionato pubblico una stagione all'altezza delle aspettative.

Detto delle registrazioni, la domanda risuona d'obbligo: quando ripartirà su Canale 5 il longevo dating show? Esiste una data ufficiale da salvare in calendario: la nuova edizione di "Uomini e donne" partirà lunedì 11 settembre. Le puntate del programma vanno in onda dal lunedì al venerdì nella solita fascia oraria, che va dalle 14.45 alle 16.10.

Dalle prime registrazioni sono già emerse alcune anticipazioni. Confermati i due opinionisti, ben noti ai telespettatori: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Resi noti, inoltre, i nomi dei tronisti: Manuela Carriero (già vista nella nona stagione di "Temptation Island"), Brando (22 anni, proveniente da Treviso) e Cristian (22 anni, di Roma).

Qualche incertezza in più sui protagonisti del trono Over, ma le anticipazioni parlano di dame polemiche fin dalle prime battute: parliamo ovviiamente di Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Sono diversi gli ospiti della prima puntata dello show, provenienti dal reality "Temptation Island". Il conduttore Filippo Bisciglia e diverse coppie: Francesca Sorrentino e Manuel Maura, Greta Rossetti e Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Igor Zeetti.