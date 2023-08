Quando ricomincia "Verissimo": la data di ripartenza

Quando ricomincia "Verissimo"? Questa è la domanda che molti telespettatori si stanno facendo in queste ultime settimane d'estate, in attesa che i programmi televisivi ritornino sul piccolo schermo dopo la pausa estiva. Tutto è pronto per il ritorno del popolare talk show di Canale 5 guidato dalla giornalista Silvia Toffanin. Da due anni, il programma accompagna il pubblico con due puntate settimanali, trasmesse il sabato e la domenica. Il doppio appuntamento riprenderà sabato 9 e domenica 10 settembre, inaugurando una nuova stagione ricca di interviste imperdibili, sempre sotto la guida della sua storica conduttrice.