Quasi orfano, il film con Riccardo Scamarcio stasera in tv: trama e cast

Va in onda per la prima volta in chiaro oggi, 25 aprile 2024, dalle 21.25 su Rai 1, il film "Quasi orfano". Umberto Carteni dirige una commedia, remake del film francese "Ti presento i tuoi", che contrappone, ancora una volta, personaggi del Sud e del Nord Italia. In un cast capeggiato da Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini, trovano spazio anche presenze più singolari, come Adriano Pappalardo ed Ema Stokholma.

Quasi orfano: la trama

Valentino e Costanza, una coppia dinamica e creativa, hanno fatto di Milano la loro casa e il cuore pulsante del loro successo nel mondo del design. Originario della Puglia, Valentino ha intrapreso un percorso di emancipazione dalla sua famiglia, al punto da decidere di considerarsi orfano e persino cambiare il proprio cognome (da Valentino Tarocco a Vale Rocco). Nel frattempo, la famiglia di Valentino, caratterizzata da una vivacità e un'affezione senza pari, decide di tentare una riunione sorpresa, presentandosi improvvisamente a Milano con l'intento di riallacciare i contatti. La città cosmopolita diventa improvvisamente il crocevia di emozioni e contrastanti, mentre Valentino e Costanza si trovano di fronte a una sfida inaspettata che mette alla prova il loro equilibrio familiare e professionale. Un incidente porterà Valentino a riappropriarsi, in modo singolare, delle sue radici.

Uscito nelle sale cinematografiche il 6 ottobre 2022, "Quasi orfano" è il remake di "Ti presento i tuoi" di Dany Boon, già autore di "Giù al Nord", da noi riadattato con "Benvenuti al Sud". Diretto da Umberto Riccioni Carteni, il film è una nuova variazione tra il dualismo tra Nord e Sud, con i primi freddi e calcolatori e i secondi calorosi e un bel po' cafoni; anche se la sceneggiatura mette nel calderone anche temi come l'identità di genere. Il regista Umberto Carteni dirige per l'occasione un cast così formato:

Riccardo Scamarcio (Valentino Tarocco)

Vittoria Puccini (Costanza)

Antonio Gerardi (Nicola)

Grazia Schiavo (Lulu)

Adriano Pappalardo (Pà)

Nunzia Schiano (Mà)

Paolo Sassanelli (Pino)

Chiara Di Benedetto (Gaga)

Manuela Zero (Mara)

Ema Stokholma (Madame Gignac)

Bebo Storti (Sergio)

Dove vedere "Quasi orfano" in tv e in streaming

Il film "Quasi orfano" va in onda giovedì 25 aprile 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

