Quattro matrimoni, stasera in tv: le anticipazioni del 16 giugno 2024

Da Nord a Sud, Costantino della Gherardesca ci rende partecipe di quattro cerimonie nuziali davvero singolari: in onda oggi, 16 giugno 2024, dalle dalle 21.15 su Sky Uno, la terza puntata della nuova edizione di “Quattro matrimoni” vede una sfida all'insegna della trasgressione: le concorrenti hanno infatti deciso di ribaltare il credo secondo il quale il matrimonio deve rispettare determinate tradizioni.

Quattro matrimoni: le anticipazioni del 16 giugno

I matrimoni sono davvero eventi in cui la tradizione deve obbligatoriamente regnare sovrana? Il nuovo episodio di "Quattro matrimoni" risponde negativamente a questo quesito e disintegra le certezze dei protocolli, per non parlare del rigore dei benpensanti. Ebbene sì: in tante preferiscono rompere con le convenzioni, optando per celebrazioni che sfidano ogni norma tradizionale.



Con la sua graffiante ironia Costantino della Gherardesca, schiera in campo quattro spose audaci e fuori dagli schemi. Le ribelli protagoniste sono: Enide, una quarantenne di Casalgrande (Modena), che ha scelto un matrimonio all'insegna del divertimento e dell'anticonvenzionalità; Paola, 35 anni, originaria di Lecce, desiderosa di una giornata leggera e senza preoccupazioni; Maria, di 39 anni, da Bibbiano (Reggio Emilia), con una cerimonia ispirata al tema di "Twilight"; e Giovanna, 38 anni, di Magreglio (Como), che ha organizzato una festa in una villa sul lago con una cerimonia dedicata al vino.

Quattro spose concorrenti, ma soltanto una vincitrice. Ripassiamo le regole del gioco: le concorrenti partecipano reciprocamente ai matrimoni delle altre, e ognuna di loro deve valutare le cerimonie nelle categorie di abito, cibo, location ed evento generale, assegnando voti da 0 a 10. Le riprese seguono le spose e i loro ospiti per tutta la giornata, catturando ogni momento, dalle emozioni della cerimonia ai festeggiamenti. Costantino, comodamente seduto a osservare le riprese, commenta con sagacia gli avvenimenti. Al termine delle quattro cerimonie, arriva il momento della resa dei conti: le spose si riuniscono per giustificare pubblicamente i voti assegnati, affrontando le critiche e le recriminazioni delle loro rivali. Questa votazione dà vita a una classifica che potrà poi essere completamente ribaltata dal bonus di Costantino, che assegna 10 fondamentali punti a una sola sposa, premiando l'originalità e la creatività.

"Quattro matrimoni" culmina con l'arrivo di una lussuosa limousine dai vetri oscurati: uno dei quattro mariti scende dal veicolo, rivelando così la sposa vincitrice della puntata. Per la coppia trionfante c'è in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere, un premio che promette di rendere ancora più memorabile il loro matrimonio.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (dal 16 giugno 2024)

La terza puntata della nuova edizione di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 16 giugno 2024 dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

