Quattro matrimoni, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Costantino Della Gherardesca torna su Sky Uno oggi, domenica 2 giugno 2024, a partire dalle 21.15, per la settima edizione di “Quattro matrimoni”. Il "reality nuziale" vede, in ognuno dei nuovi otto episodi, quattro agguerrite spose fronteggiarsi nel giorno più importante della loro vita. Soltanto una di esse verrà premiata con una crociera. Nella prima puntata vediamo le partecipanti convolare a nozze con un proprio abito a sirena.

Quattro matrimoni: format e anticipazioni prima puntata

La nuova edizione di "Quattro matrimoni" promette sfide ancora più agguerrite e protagoniste determinate a primeggiare nel giorno più importante della loro vita. Costantino della Gherardesca ci accompagna alle liete nozze con fare brillante e sagace, stuzzicando, di tanto in tanto, le quattro spose mentre si danno battaglia a colpi di abiti, veli e confetti.

Il meccanismo del programma - giunto alla sua settima edizione - rimane sostanzialmente immutato: in ciascuno degli otto nuovi episodi, quattro spose vengono messe in competizione sulla base di un elemento comune. Nel primo episodio, ad esempio, tutte le partecipanti hanno scelto un abito a sirena, un classico intramontabile dei matrimoni. Ogni sposa ospiterà le altre tre al proprio matrimonio, dove saranno riprese dalle telecamere per tutta la giornata, dalla cerimonia ai festeggiamenti. Le spose ospiti dovranno dare un voto da 0 a 10 in quattro categorie: abito, cibo, location ed evento generale. I loro giudizi saranno spesso severi e senza peli sulla lingua.

Dal canto suo Costantino Della Gherardesca, conduttore e arbitro del gioco, ha il compito di mantenere l'ordine e di raccogliere i commenti delle novelle spose, aggiungendo il suo inconfondibile tocco di umorismo e sarcasmo, mentre osserva le cerimonie dal suo schermo.

Le spose/ concorrenti del primo appuntamento stagionale sono: Isabella, 48 anni di Roma; Jessica, 35 anni di San Benedetto del Tronto; Roberta, 37 anni di Napoli; e Serena, 33 anni di La Spezia. Quale sarà la sposa con l'abito a sirena più bello del lotto?

Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, le spose si troveranno davanti a Costantino per la resa dei conti e dovranno annunciare pubblicamente i loro voti e giustificarli. La classifica finale sarà influenzata dal bonus di Costantino, che assegnerà 10 preziosi (e decisivi) punti a una sposa, potenzialmente ribaltando il risultato. Ogni episodio si concluderà con l'arrivo di una lussuosa limousine dai vetri oscurati, da cui scenderà solo uno dei quattro mariti: quello della sposa vincitrice di puntata.

La coppia che si aggiudicherà la vittoria riceverà in premio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere, un regalo perfetto per celebrare il loro matrimonio in grande stile.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (dal 2 giugno 2024)

Le nuove puntate di “Quattro matrimoni” vanno in onda a partire da domenica 2 giugno 2024 dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

