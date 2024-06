Quattro matrimoni, stasera in tv: le anticipazioni del 23 giugno 2024

In onda oggi, domenica 23 giugno su Sky Uno e in streaming su NOW, a partire dalle 21.15, il nuovo episodio di “Quattro matrimoni” celebra l'amore senza età. Condotto da Costantino Della Gherardesca, questo appuntamento con lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, vede protagoniste quattro spose over 50 in una sfida per il matrimonio più bello e memorabile.

Quattro matrimoni: le anticipazioni del 23 giugno

Quattro coppie hanno deciso di sfidarsi mettendo in gioco la loro esperienza, la maturità e una personale visione del matrimonio: questa settimana lo show di Sky accende i riflettori su quattro persone mature, pronte a coronare il loro sogno d’amore. I protagonisti della nuova puntata di "Quattro matrimoni" sono: Laura, 57 anni, di Roma; Gianluca, 57 anni, di Modena; Daniela, 62 anni, di Varese; Valentina, 49 anni, di Voghera (Pavia).

Tre donne, un uomo e un format che resta fedele alla tradizione: ogni concorrente partecipa come ospite alle nozze altrui, valutando quattro aspetti fondamentali: abito, cibo, location ed evento generale. Ogni categoria riceve un punteggio da 0 a 10, con le spose pronte a esprimere i loro giudizi senza mezzi termini. Costantino della Gherardesca osserva tutte le cerimonie da casa sua, analizzando minuziosamente ogni dettaglio delle celebrazioni e delle feste. Dopo che tutte le cerimonie sono state completate, il conduttore accoglie le spose per la resa dei conti, dove i voti vengono dichiarati e giustificati, suscitando critiche e discussioni tra le concorrenti.

Oltre ai voti assegnati dai partecipanti stessi, il punteggio è arricchito da un decisivo bonus di 10 punti che Costantino può assegnare a una sposa, potenzialmente ribaltare la graduatoria provvisoria. Questo bonus premia la sposa che, secondo Costantino, ha offerto la cerimonia più emozionante e ben organizzata. Al termine dell’episodio, una lussuosa limousine con i vetri oscurati arriva trasportando lo sposo della sposa vincitrice. I novelli sposi vincitori della puntata vincono una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere, coronamento perfetto per una esperienza che non scorderanno mai.

"Quattro Matrimoni" torna la prossima settimana con una puntata eccezionale dedicata a quattro combattive "spose sfrenate".

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (23 giugno 2024)

La quarta puntata della settima edizione di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 23 giugno 2024 dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

