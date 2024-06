Quattro matrimoni, stasera in tv: le anticipazioni del 9 giugno 2024

Costantino della Gherardesca visita questa settimana la splendida Puglia. Qui, tra tradizione ed eleganti innovazioni, si festeggiano le nuove nozze di “Quattro matrimoni”: in onda oggi, 9 giugno 2024, dalle 21.25 su Sky Uno e Tv8, il reality vede quattro combattive neo spose contendersi la vittoria della puntata; per rendere ancora più memorabile il giorno più importante della loro vita.

Quattro matrimoni: le anticipazioni del 9 giugno

La nuova puntata di "Quattro Matrimoni" ci porta nel cuore della Puglia, una regione rinomata - ormai non soltanto in Italia - per le sue meravigliose spiagge, ma anche per gli uliveti secolari e le incantevoli masserie. Ma forse non tutti sanno che negli anni è diventata anche una meta ambita per le cerimonie nuziali, attirando coppie da ogni parte del mondo desiderose di celebrare il loro amore in una cornice tanto suggestiva quanto affascinante. Il matrimonio in Puglia non è solo un evento, ma un vero e proprio rito che combina tradizione e innovazione, richiedendo una pianificazione meticolosa per essere davvero unico e indimenticabile.

Costantino Della Gherardesca, giudice inappellabile e commentatore schietto dello show, guida le quattro spose in questa sfida. Immersi tra tradizioni locali come le orecchiette e la musica popolare, le concorrenti devono trovare il giusto equilibrio tra la tradizione e l'innovazione per conquistare i favori delle loro rivali.

In questa puntata, quattro spose pugliesi si sfidano nella competizione, ognuna determinata a organizzare la cerimonia più spettacolare e originale. Le protagoniste di questa gara sono Erica, 27 anni, originaria della Puglia ma trasferitasi a Novara; Isabel, 48 anni, nata all'Avana (Cuba) ma adottata da Brindisi; e due baresi doc, Emilia, 34 anni, e Serena, 40 anni.

Il format dello show rimane invariato: ogni sposa sarà invitata ai matrimoni delle altre tre, osservando ogni dettaglio dalla cerimonia al banchetto. Ciascuna sposa ospite deve assegnare un voto da 0 a 10 per quattro categorie: abito, cibo, location ed evento generale. Costantino, dal suo comodo divano, non perderà un particolare delle cerimonie e dei festeggiamenti, e alla fine delle quattro celebrazioni, accoglie le novelle spose per la resa dei conti. Le concorrenti devono rivelare pubblicamente i loro voti e giustificarli, affrontando le critiche delle rivali. La classifica finale è determinata dai voti delle spose, ma potrà essere rivoluzionata dal bonus di Costantino, che assegnerà 10 punti extra a una sola sposa. La coppia trionfante riceverà in premio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (dal 9 giugno 2024)

La seconda puntata di “Quattro matrimoni” va in onda a partire da domenica 9 giugno 2024 dalle 21.15 su Sky Uno e su Tv8. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

