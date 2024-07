Quattro matrimoni, stasera in tv: le anticipazioni del 14 luglio 2024

Il matrimonio rappresenta per le spose un momento unico. Quante donne hanno immaginato, nel corso della propria vita, delle nozze degne di un film hollywoodiano? In onda oggi, domenica 14 luglio, su Sky Uno e in streaming su NOW, a partire dalle 21.15, il nuovo episodio di “Quattro matrimoni” ci presenta quattro spose che possono finalmente coronare il proprio sogno, donando alle proprie nozze un impianto degno di un emozionante film proveniente da Hollywood.

Quattro matrimoni: le anticipazioni del 14 luglio

Nella nuova puntata di "Quattro matrimoni," in onda oggi su Sky, ci vengono presentate quattro spose che aspirano a vivere un matrimonio da favola, degno dei migliori film hollywoodiani. Costantino Della Gherardesca ci guida attraverso cerimonie spettacolari e opulente, dove ogni dettaglio è studiato per far sentire la sposa come una vera diva, con il perfetto trucco, l'acconciatura impeccabile, e un abito mozzafiato.

Le protagoniste di questa puntata, pronte a vivere una giornata degna del firmamento hollywoodiano, sono:

Denisa, 34 anni, da Stanghella (Padova)

Alessandra, 25 anni, da Milano

Rosalia, 36 anni, da Milano

Cristiana, 31 anni, da Ragusa

Le quattro spose si giudicano a vicenda, partecipando ai rispettivi matrimoni e valutando quattro categorie: abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni cerimonia, assegnano un punteggio da 0 a 10, senza risparmiare critiche severe. Costantino, seduto comodamente sul suo divano, commenta con sagacia e ironia ogni matrimonio, osservando con attenzione ogni dettaglio.

Alla fine dell'episodio, Costantino accoglie le spose per la resa dei conti, dove possono esprimere i loro voti e difenderli di fronte alle critiche, senza peli sulla lingua, delle altre partecipanti. I punteggi delle spose danno vita a una classifica, che può in un secondo momento essere rivoluzionata dal prestigioso bonus di Costantino, un premio di 10 punti che viene assegnato alla sposa più meritevole.

Il gran finale vede l'arrivo di una limousine con i vetri oscurati, che porta il marito della sposa vincitrice. La coppia vincitrice si aggiudica una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere, un perfetto finale da sogno per un matrimonio davvero da favola, degno di una pellicola hollywoodiana.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (14 luglio 2024)

La nuova puntata della settima edizione di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 14 luglio 2024 dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

