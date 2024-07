Quattro matrimoni, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni del 21 luglio 2024

Oggi, domenica 21 luglio, su Sky Uno e in streaming su NOW, a partire dalle 21.15, va in onda l'ultimo attesissimo appuntamento di “Quattro matrimoni”. In questa puntata, quattro spose provenienti da diverse parti d'Italia si sfidano con l'intento di organizzare il matrimonio perfetto.

Quattro matrimoni: le anticipazioni del 21 luglio

Anche per questa sua settima edizione, ancora una volta condotta da Costantino della Gherardesca, "Quattro matrimoni" si è confermato un programma capace di unire il fascino dei matrimoni italiani con la struttura della competizione. La puntata di domenica 21 luglio, tra emozioni, risate e forse qualche lacrima, chiude il ciclo stagionale, con Costantino Della Gherardesca pronto a guidarci attraverso le sfide delle spose e a decretare la vincitrice finale.

Il tema portante del'odierno appuntamento è "Nord, Sud, Ovest, Est", con l'omonima e celebre canzone degli 883 a fare da colonna sonora. Le contendenti di questa sfida finale rappresentano l'intero stivale, portando in gara la loro diversità culturale e geografica:

Clizia, 34 anni, di Montesilvano (Pescara)

Loredana, 36 anni, di Castelbuono (Palermo)

Rosy, 44 anni, di Napoli

Federica, 32 anni, di Lovere (Bergamo)

Nonostante le differenze di età e provenienza, tutte sono unite dal desiderio di realizzare un matrimonio da sogno. Il format dello show Sky Original rimane invariato. Le quattro spose partecipano ai matrimoni delle altre, e alla fine di ogni cerimonia, ognuna esprime il proprio voto nelle seguenti categorie: Abito; Cibo; Location; Evento generale. I voti, da 0 a 10, sono assegnati con estrema franchezza, senza risparmiare critiche taglienti. Il giudice, Costantino Della Gherardesca, osserva e commenta le cerimonie, preparando il terreno per la resa dei conti finale. Le spose, infatti, dovranno giustificare i loro voti davanti alle altre, affrontando critiche e recriminazioni.

Il Bonus di CostantinoIl giudice ha il potere di stravolgere la classifica finale grazie a un bonus di 10 punti, assegnato alla sposa che ritiene più meritevole. Questo punto bonus è spesso decisivo, e può ribaltare l'esito della gara.

L'episodio culmina con l'arrivo di una limousine dai vetri oscurati, che trasporta solo il marito della sposa vincitrice. La coppia che avrà ottenuto il punteggio più alto vincerà una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere, un premio che aggiunge un tocco di glamour e lusso alla competizione.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (21 luglio 2024)

L'ultima puntata della settima edizione di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 21 luglio 2024 dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

