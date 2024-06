Quattro matrimoni, stasera in tv: le anticipazioni del 30 giugno 2024

In onda oggi, domenica 30 giugno su Sky Uno e in streaming su NOW, a partire dalle 21.15, il nuovo episodio di “Quattro matrimoni” coniuga romanticismo e competizione. Celebrazione di sentimenti, eleganza e critica costruttiva: cosa rende speciale il giorno del matrimonio? Il padrone di casa Costantino della Gherardesca è pronto a rispondere a questa domanda.

Quattro matrimoni: le anticipazioni del 30 giugno

La nuova puntata di "Quattro matrimoni", in arrivo domenica 30 giugno su Sky, vuole essere un concentrato di emozioni e romanticismo. Guidato da Costantino Della Gherardesca, lo show si interroga questa settimana su quanto si possa spingere sull'acceleratore dei sentimenti per organizzare un matrimonio che capace di essere romantico, senza per questo calpestare un territorio troppo sdolcinato. Come una vera storia da raccontare, l’obiettivo è quello di creare una giornata indimenticabile, dove il pathos cresce minuto dopo minuto fino al culmine del taglio della torta.

In questo episodio le quattro spose che si sfidano per organizzare la cerimonia più emozionante sono: Nadia, 28 anni, di Spinimbecco (provincia di Verona); Laura, 34 anni, di Castel Goffredo (Mantova); Claudia, 31 anni, di Pozzallo (Ragusa); Carmela, 32 anni, di Francavilla al Mare (Chieti).

Ogni dettaglio, dall’abito agli arredi, fino alle sorprese per gli invitati, è pensato per trasmettere emozioni profonde e deve essere ben calato nell'oliato meccanismo del programma: le spose partecipano ai matrimoni delle altre e, al termine di ogni cerimonia, assegnano un voto da 0 a 10 per quattro categorie: abito, cibo, location ed evento generale. Questi voti sono spesso accompagnati da giudizi sinceri e a volte spietati. Costantino osserva e commenta le immagini delle cerimonie dal suo divano, fino a quando accoglie le spose per la resa dei conti. Solo allora, le spose rivelano i loro voti e li giustificano, affrontando le critiche e le recriminazioni delle avversarie. I voti determinano una classifica che potrebbe essere rivoluzionata dal prestigioso bonus di Costantino, che assegna 10 punti preziosissimi a una sola sposa.

Come di consueto, anche questo nuovo appuntamento con "Quattro matrimoni" culmina con l'arrivo della limousine dai vetri oscurati che porta a bordo lo sposo della vincitrice. La coppia di novelli sposi vincitrice della puntata si aggiudica una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (30 giugno 2024)

La quinta puntata della settima edizione di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 30 giugno 2024 dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

