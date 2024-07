Quattro matrimoni, stasera in tv: le anticipazioni del 7 luglio 2024

Va in onda oggi, domenica 7 luglio, su Sky Uno e in streaming su NOW, a partire dalle 21.15, il nuovo episodio di “Quattro matrimoni”. La competizione tra spose diventa, per l'occasione, un viaggio attraverso le diverse personalità e visioni del giorno del sì, influenzate dall'astrologia. Ogni dettaglio è studiato per riflettere il segno zodiacale delle spose, creando matrimoni unici e indimenticabili.

Quattro matrimoni: le anticipazioni del 7 luglio

Il nuovo episodio di "Quattro matrimoni" ci conduce nel mondo dell'astrologia, rapportato, ovviamente all'organizzazione del giorno più importante della vita delle concorrenti: quello del matrimonio. Il programma, condotto da Costantino della Gherardesca, mette in competizione quattro spose, ciascuna fedele agli astri e appartenente a un segno zodiacale diverso, e ognuna con una visione unica del proprio matrimonio. Conosceremo, nel corso di questo appuntamento:

Maria, 42 anni, Capricorno: Sceglie di sposarsi sulla spiaggia, puntando su un matrimonio che rispecchia la stabilità e la determinazione tipiche del suo segno

Martina, 36 anni, Acquario: Opta per una cerimonia essenziale con dettagli rosa e fucsia, riflettendo la sua natura indipendente e innovativa

Marina, 33 anni, Cancro: Punta sulla raffinatezza e l'eleganza, tipiche del segno sensibile e attento alla famiglia

Marina, 30 anni, Ariete: Sceglie un dress code con colori pastello, rappresentando la sua energia e determinazione

Il meccanismo della sfida è quello di sempre: le quattro spose partecipano l'una al matrimonio dell'altra, valutando vari aspetti della cerimonia: location, abito, cibo ed evento generale. Ogni sposa assegna un punteggio da 0 a 10, esprimendo opinioni senza peli sulla lingua. Al termine delle cerimonie, Costantino della Gherardesca, dal suo comodo divano, osserva e commenta ogni dettaglio, preparando il terreno per la resa dei conti finale. Dopo aver partecipato e valutato i matrimoni, le spose si riuniscono per condividere e giustificare i loro voti. La classifica risultante può essere ribaltata dal bonus di 10 punti assegnato dal conduttore a una sposa particolarmente meritevole.

Sul finire della serata, la limousine con vetri oscurati fa il suo ingresso in scena, portando a bordo il marito della sposa vincitrice. La coppia vincente si aggiudica una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere, un premio che contribuisce a rendere ancora più memorabile l'unione tra i due sposi.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (7 luglio 2024)

La sesta puntata della settima edizione di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 7 luglio 2024 dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.

