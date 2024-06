Radio Italia Live Napoli 2024, il concerto stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Con la partecipazione di artisti di grande calibro e la direzione di una ricca orchestra, la seconda tappa del 2024 di "Radio Italia Live - Il concerto" trova a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il suo splendido scenario. In onda oggi, giovedì 27 giugno, a partire dalle 20.40 su Tv8 (e in contemporanea su Sky Uno), l'evento si preannuncia da non perdere, all'insegna della musica, delle emozioni e anche di impegno sociale.

Radio Italia Live - Il concerto, le anticipazioni

Dopo il clamoroso successo della tappa milanese, "Radio Italia Live - Il concerto" si sposta a Napoli per la sua seconda tappa del 2024. Questo imperdibile evento gratuito, che celebra la musica dal vivo, si tiene oggi, giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 20.40 in Piazza del Plebiscito. L'evento si inserisce all'interno del progetto "Napoli Città della Musica - Live Festival 2024" e promette di replicare il trionfo della tappa precedente.

Come da tradizione, tutti gli artisti si esibiscono dal vivo accompagnati dalla prestigiosa Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori. La lineup degli artisti promette di essere eccezionale, mantenendo l'alto standard a cui il pubblico è abituato.

La conduzione dell’evento è nelle mani esperte delle voci di Radio Italia solomusicaitaliana: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward avrà l'onore di introdurre tutti gli artisti sul palco, mentre Saturnino esegue dal vivo la nuova sigla iniziale, aggiungendo un tocco speciale all'apertura dell'evento. Vale la pena ricordare che lo scorso anno i conduttori erano Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Come sempre, "Radio Italia Live - Il concerto" è fortemente integrato con i social media, vivrà attraverso le pagine ufficiali di Radio Italia solomusicaitaliana su Facebook, Instagram, TikTok e X, utilizzando l’hashtag ufficiale #rilive. Su TikTok, cercando "RILIVE", gli spettatori potranno accedere a contenuti esclusivi grazie alla sezione dedicata "#RILIVE" all'interno dello spazio New Music, disponibile a partire dal 26 giugno. Questa iniziativa consentirà ai fan di vivere un'esperienza unica e immersiva, seguendo ogni momento del concerto attraverso le piattaforme social.

Oltre ad essere un grande evento musicale, "Radio Italia Live - Il concerto" a Napoli ha anche una dimensione benefica. L'evento sosterrà la Fondazione Santobono Pausilipon e l'ospedale pediatrico di Napoli, con una raccolta fondi dedicata al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Chiunque potrà contribuire inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. Questa iniziativa mira a fornire cure a domicilio ai piccoli pazienti, rendendo l'evento non solo una celebrazione della musica, ma anche un gesto di solidarietà verso chi ne ha più bisogno.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Preceduto da una sigla iniziale, ancora una volta eseguita dal vivo da Saturnino, l'evento vede la partecipazione di 12 artisti, molti dei quali provenienti dall'ultimo Festival di Sanremo. Nel corso della serata salgono sul palco allestito in Piazza Plebiscito (ordine alfabetico):

Alessandra Amoroso

Annalisa

Biagio Antonacci

Articolo 31

Elodie

Francesco Gabbani

Irama

Angelina Mango

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Tananai

Dove vedere Radio Italia Live - Il concerto in tv e in streaming

Il concerto Radio Italia Live Napoli 2024 va in onda oggi, giovedì 27 giugno 2024, a partire dalle 20.30 su Tv8. L'evento è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW per gli abbonati al servizio.

L’evento è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it; ed è inoltre fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Stasera e domani in TV