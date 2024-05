Radio Zeta Future Hits Live 2024, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Oggi, venerdì 31 maggio 2024, dalle ore 20:30, il Centrale del Foro Italico di Roma ospita la tanto attesa terza edizione del "Radio Zeta Future Hits Live", il Festival della Generazione Zeta. Una grande quantità di cantanti sale sul palco per garantire al pubblico presente (e a quello televisivo) una serata all'insegna della musica italiana contemporanea. Leggiamo qualcosa in più su questa serata: dalle anticipazioni alle curiosità, dai nomi dei conduttori e quelli dei cantanti in scaletta. L'appuntamento è su Tv8, Sky Uno e su Radio Zeta.

Radio Zeta 2024: anticipazioni

Il Festival prevalentemente dedicato alle nuove generazioni giunge alla sua terza edizione: Radio Zeta è pronta a condurre il pubblico in un viaggio attraverso il panorama musicale che contraddistingue i gusti dei più giovani, in un evento unico colmo di melodie e voci che hanno, nel corso degli ultimi anni, già conquistato il cuore di migliaia di ascoltatori. La serata è all'insegna di musica, vitalità e intrattenimento, con una straordinaria line-up che riunisce i cantanti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Ancora una volta, il prestigioso Centrale del Foro Italico di Roma è lo sfondo ideale del festival, ospitando sul suo iconico palco a 360 gradi sia nuovi talenti emergenti che gli artisti affermati. Tra le novità di quest'anno spiccano un parterre in piedi e un'innovativa produzione audio e video, che garantisce al pubblico un'esperienza ancora più coinvolgente.

L'edizione di quest'anno è presentata Luigi Santarelli, Giulia Laura Abbiati e Paola Di Benedetto. Conduttori abituali di "Destinazione Zeta", come volti e voci di Radio Zeta, Luigi e Giulia Laura portano energia e freschezza Ad affiancarli c'è Paola Di Benedetto, una veterana della conduzione su Radio Zeta e RTL 102.5, che torna per la terza volta alla guida del "Radio Zeta Future Hits Live", anche se ha lasciato (almeno per il momento) l'emittente radiofonica di riferimento.

Il Radio Zeta Future Hits Live è una creazione dell'editore e presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci. Lo spettacolo è trasmesso in diretta dal Centrale del Foro Italico a partire dalle 20:30. La produzione è curata da Fabio Marcantelli, con una line-up musicale selezionata da Lina Pintore. I testi sono opera di Federica Gentile, mentre il lighting design e la direzione del dop sono affidati a Francesco De Cave. La direzione di produzione è di Luigi Vallario e la regia è gestita da Luigi Antonini.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono

Il ricco cast di cantanti che si avvicendano sul palco del Centrale del Foro Italico vede susseguirsi i seguenti artisti, in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

BigMama

Bnkr44

Bresh

Capo Plaza

Chiello

Clara, Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Fedez

Fred De Palma

Gaia, Gazzelle

Geolier

Ghali

Il Pagante

Il Tre

Irama

Mahmood

Maninni

Massimo Pericolo

Mr.Rain

Paola & Chiara

Rhove

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Sarah

SLF

Tananai

The Kolors

Tony Effe

Twenty Six

Zerb

Dove vedere Radio Zeta 2024 in tv e in streaming

"Radio Zeta Future Hits Live 2024" va in onda oggi, venerdì 31 maggio 2024, a partire dalle 20.30 su Tv8, e sul sito ufficiale della rete. L'evento è contemporaneamente trasmesso su Sky Uno. In più, è possibile guardarlo in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky); su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play.