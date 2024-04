La Rai chiude il programma di Chiara Francini: l'annuncio

La Rai ha sospeso il programma di Chiara Francini Forte e Chiara, trasmesso in prima serata su Rai 1 per due appuntamenti, mercoledì 10 e 17 aprile. Inizialmente le puntate dello show dovevano essere tre, ma, stando alle ultime comunicazioni, per l'attrice e conduttrice fiorentina questa esperienza televisiva per il momento non proseguirà. Nella seconda serata, infatti, gli ascolti tv erano stati decisamente bassi.

"La terza e ultima puntata del programma Forte e Chiara non andrà in onda su Rai1" annuncia la direzione Prime Time della Rai: "Il progetto, pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati. La direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai 1".

Lo show di Chiara Francini Forte e Chiara ha preso ispirazione dall'omonimo romanzo best seller e dallo spettacolo che sta portando in tournée e con cui riempie i teatri di tutta Italia. Se nella prima puntata il programma ha registrato 2.176.000 spettatori pari al 13.9% di share, lasciando il gradino più alto del podio a Canale 5 e al suo Vanina - Un Vicequestore a Catania, nel secondo appuntamento ha registrato un calo notevole fermandosi sul terzo gradino del podio con 1.784.000 spettatori e uno share dell'11.2%.