Rai, le giornaliste del Tg1 minacciate di morte per non aver aderito allo sciopero

Lo sciopero indetto dai giornalisti Usigrai lo scorso 6 maggio non ha ottenuto la totalità delle adesioni. Il Tg1 e il Tg2, infatti, sono andati in onda regolarmente, e non nella forma ridotta che si attendeva come forma di protesta contro l'influenza del governo nell'informazione della tv pubblica e le mancate risposte dell'azienda alle vertenze sindacali. A condurre lo spazio di informazione nell'edizione delle 13 e delle 20 sono state Sonia Sarno e Laura Chimenti, destinatarie di gravi minacce social oggi condannate dal dg della Rai Giampaolo Rossi nel corso dell'audizione in Vigilanza.

"In queste ore ci sono state alcune giornaliste della Rai, del Tg1 in particolare, che non hanno aderito allo sciopero, tra cui Laura Chimenti, che sono state oggetto di aggressioni violentissime e di minacce di morte perfino sui social" ha dichiarato Rossi chiedendo alla commissione di esprimere solidarietà verso "giornaliste che hanno deciso di lavorare e che invece stanno subendo un'aggressione per il clima che si è venuto a creare per questo sciopero". La presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, si è così unita alle parole di Rossi: "A nome della commissione, esprimiamo solidarietà alle giornaliste che hanno ricevuto minacce di morte".

La scelta di andare in onda durante le 24 ore di mobilitazione dei giornalisti di Usigrai era stato deciso dall'altro sindacato Unirai che in una nota si era detto "contrario a una mobilitazione ideologica". E lo stesso sindacato oggi ha diramato un comunicato per sostenere le colleghe insultate sui social.

"Unirai condanna i gravi attacchi alle colleghe giornaliste vittime di minacce di morte e di violenti attacchi sui social per il solo fatto di non aver aderito allo sciopero e di aver condotto i telegiornali" si legge in una nota che esprime "solidarietà alle colleghe Laura Chimenti e Sonia Sarno prese di mira sulle piattaforme online e chiede a tutti di moderare i toni e riportare il dibattito sulla Rai nell'alveo di un confronto civile e democratico". Solidarietà è stata espressa anche alla vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia che nel programma di Serena Bortone Che Sarà aveva parlato di aborto come "omicidio" alimentando le polemiche nel giorno già segnato dal caso Scurati. "Vittima di violenti e strumentali attacchi per aver espresso una legittima e articolata obiezione di coscienza sul tema dell' aborto e della tutela della vita, senza mai indicarlo come reato come invece falsamente attribuitole in un mistificatorio intervento in Commissione di Vigilanza", ha detto di lei la nota di Unirai. "Gravi tentativi di intimidazioni e censure, di limitazioni alla libertà di pensiero e azione - scrive ancora il sindacato - che impongono una riflessione sullo stile del dibattito sindacale e politico sui temi inerenti la Rai e richiama a un responsabile ripensamento al fine di evitare esiti imponderabili. Già nei mesi scorsi minacce di morte hanno costretto l'AD, Roberto Sergio, sotto scorta. Basta alimentare l'odio sociale nei confronti della Rai e dei suoi giornalisti".

Intanto è delle ultime ore la notizia di un procedimento disciplinare aperto in Rai contro la giornalista Serena Bortone diffusa dal sindacato Usigrai nelle stesse ore in cui l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, veniva audito in Commissione Vigilanza. L'azienda ha inviato una lettera di contestazione disciplinare alla conduttrice per il post pubblicato sui propri profili social con cui denunciava la censura del monologo di Antonio Scurati da parte della dirigenza, poco prima della messa in onda del programma Che sarà su Rai3 dedicato alla ricorrenza del 25 aprile.