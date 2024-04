Rai, la protesta dei giornalisti: "Il servizio pubblico ridotto a megafono del governo"

Il servizio pubblico televisivo "ridotto a megafono del governo": questa è la denuncia dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti della Rai che ha diramato un comunicato contro il regolamento sulla par condicio per le europee dell'8 e 9 giugno approvato dalla maggioranza di governo in Commissione di vigilanza. In particolare, la maggioranza ha deciso di andare avanti sugli emendamenti contestati dall'opposizione sull'informazione governativa, provocando il voto contrario e le proteste di tutti i partiti di minoranza. Lo strappo è arrivato su una delle proposte di modifica a firma di Francesco Filini (Fdi), Giorgio Maria Bergesio (Lega) e Maurizio Lupi (Noi Moderati) che introduce, nei programmi di approfondimento giornalistico, "la necessità di garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative". Una formulazione che secondo l'opposizione allarga le maglie a favore del governo, restringendo gli spazi per l'opposizione.

Il sindacato dei giornalisti Rai, pertanto, protesta contro la scelta dell'azienda di consentire ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. "La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la Rai nel proprio megafono. Lo ha fatto attraverso la Commissione di Vigilanza che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. Non solo, Rainews24 potrà trasmettere integralmente i comizi politici, senza alcuna mediazione giornalistica, preceduti solamente da una sigla", si legge nel comunicato letto anche durante i tg Rai: "Questa non è la nostra idea di servizio pubblico, dove al centro c'è il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti che fanno domande (anche scomode) verificano quanto viene detto, fanno notare incongruenze. Per questo gentili telespettatori vi informiamo che siamo pronti a mobilitarci per garantire a voi un'informazione indipendente, equilibrata e plurale".