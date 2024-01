La Rai non trasmetterà la fiction con Ambra Angiolini che scatenò l'incendio di Stromboli

La fiction "Protezione civile", con Ambra Angiolini protagonista, non andrà in onda sulla Rai. Almeno fin quando l'indagine giudiziaria non accerterà i responsabili per il devastante incendio che nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2022 flagellò l'isola, mandando in un fumo decine di ettari di macchia mediterranea. Le fiamme propagarono proprio dal set della fiction. Pochi mesi dopo, ad agosto, l'inevitabile alluvione. L'isola ne uscì in ginocchio: 70 milioni di danni che nessuno ha mai ripagato, nessun colpevole, nessun responsabile.

Lo stop temporaneo è arrivata dopo le pressioni degli abitanti di Stromboli e della senatrice messinese Dafne Musolino, di Italia viva, che hanno portato la Rai a non mandare in onda la fiction. "In commissione di vigilanza - ha detto Dafne Musolino - ho chiesto all'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, alcuni chiarimenti sulla posizione dell’azienda. E il dottor Sergio ha detto che Protezione civile non andrà in onda. Almeno fino a quando l’indagine giudiziaria non accerterà i responsabili dell’incendio", riporta La Repubblica. Poi c'è anche la protesta della Pro Loco Amo Stromboli, che si rifiuta di vedere in televisione una fiction con le immagini di un incendio che poi si è verificato realmente. I cittadini dell'isola aspettano ancora i risarcimenti per gli ingenti danni causati.