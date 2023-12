RaiDuo con Ale & Franz, da stasera in tv: le anticipazioni

In onda a partire da oggi, lunedì 4 dicembre 2023 su Rai 2, dalle 21.20, lo spettacolo in tre puntate dal titolo "Raiduo con Ale & Franz" celebra i trent'anni di carriera della coppia comica: un viaggio capace di attraverso i loro personaggi, i successi e di soffermarsi sul presente. Tre divertenti show, ulteriormente valorizzati dalla presenza di alcuni ospiti illustri.

RaiDuo con Ale & Franz, le anticipazioni

Il duo comico Ale e Franz è formato da Alessandro Besentini (nato a Rho nel 1971) e Francesco Villa (Milano, 1967). Dopo una iniziale gavetta, nei primi anni 2000 i due hanno cominciato una scalata al successo, grazie a partecipazioni televisive (a partire da "Zelig"; spettacoli teatrali e film per il cinema.

Lo spettacolo in tre puntate dal titolo "Rai Duo", rappresenta un percorso artistico sorprendente, in cui Ale & Franz ripercorrono i loro trent'anni di carriera attraverso la comicità surreale. I protagonisti si immergono nei loro iconici personaggi, come i gangster Gin e Fizz, i litigiosi vecchietti sulla panchina e altri indimenticabili sketch che li hanno resi celebri. La trasmissione offre uno sguardo esaurientesu di loro, presentando anche nuovi spunti comici con personaggi come due aspiranti truccatrici e due neonati informatissimi sulla vita che li attende.

Il programma si distingue per la presenza di numerosi ospiti di rilievo, tra cui Roberta Morise (protagonista femminile del primo appuntamento). E, ancora, in ordine alfabetico: Maurizio Casagrande, Checco dei Modà, Francesca Chillemi, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Claudio "Greg" Gregori, Enzo Iacchetti, Marco Masini, Francesco Pannofino, Saverio Raimondo, Max Tortora. La house band di Paolo Jannacci completa il tutto, legando in modo unico i vari momenti comici. In tal modo Ale & Franz esprimono la gratitudine per il supporto ricevuto durante gli anni, ringraziando gli artisti che hanno collaborato con loro, la storica band che li accompagna da anni, gli autori e gli amici che hanno contribuito al loro successo.

"RaiDuo" rappresenta un momento culminante nella carriera del duo comico che, oltre ad un connubio artistico, si distingue anche per un eccezionale rapporto di amicizia e complicità. Le serate speciali, ideate da Alessandro Pozzoli con il contributo di Gianpiero Solari, sono caratterizzate da nuove strade televisive e tecnologiche, mantenendo comunque il calore e la vicinanza al pubblico, come se lo spettatore seguisse lo show da una poltrona di teatro.

L'esperienza di Ale & Franz nel mondo della comicità gentile e senza parolacce continua a conquistare il pubblico, rimanendo fedeli alla tradizione che li ha ispirati, come Raimondo Vianello e la Rai degli anni passati. La coerenza e l'abilità di comunicare attraverso il sorriso sono i segreti della loro longeva e apprezzata carriera.

Dove vedere “RaiDuo con Ale & Franz” in tv e in streaming

La prima puntata di “RaiDuo con Ale & Franz” va in onda lunedì 4 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

