RaiDuo con Ale & Franz, stasera in tv la terza e ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Va in onda oggi, lunedì 18 dicembre 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.20, il terzo e ultimo appuntamento con lo spettacolo "Raiduo con Ale & Franz", celebrazione dei trent'anni di carriera del famoso e amato duo comico. Cavalli di battaglia, nuovi personaggi e diversi ospiti per una serata all'insegna di sane risate.

RaiDuo con Ale & Franz, le anticipazioni del 18 dicembre

Il terzo e conclusivo appuntamento con la coppia comica formata da Alessandro Besentini e Francesco Villa, noti come Ale e Franz, è fissato per lunedì 18 dicembre alle 21.20 su Rai 2. Questa imperdibile serata vedrà la partecipazione di ospiti d'eccezione, tra cui la conduttrice Francesca Fialdini, l’attore e comico Max Tortora, il cantautore Marco Masini e il comico Saverio Raimondo, che contribuiranno a rendere ancora più ricca la trasmissione.

Nel corso di "Rai Duo con Ale&Franz," gli spettatori rivivono con ritmo e divertimento il trentennale percorso artistico della coppia. I celebri personaggi del duo prenderanno vita sullo schermo, dal divertente duo di gangster Gin e Fizz, ai simpatici vecchietti litigiosi che commentano la vita quotidiana, fino ai due personaggi che intrattengono il pubblico sulla "panchina". L'eclettismo dello spettacolo si avvale inoltre dell'introduzione di nuovi e esilaranti personaggi, tra cui due neonati ancora nelle culle della nursery, ma già dotati di una conoscenza sorprendente sulla vita che li attende; oppure delle due truccatrici ambiziose, che sognano di diventare star del piccolo schermo

Il dinamismo dello spettacolo è amplificato dalla presenza di una house band, guidata da Paolo Jannacci, figlio dell’indimenticato Enzo, che attraverso la musica accompagna le parole e i silenzi dello show comico.

Questo evento televisivo non è solo una celebrazione dell'arte comica di Ale e Franz, ma rappresenta anche un'opportunità per gli spettatori di immergersi nel retroscena della loro lunga carriera. La partecipazione di ospiti di spicco aggiunge ulteriore valore allo spettacolo. Si tratta di un momento culminante nella carriera del duo: un'espressione di connubio artistico, ma anche di un eccezionale rapporto di amicizia e complicità. Ideate da Alessandro Pozzoli con il contributo di Gianpiero Solari, le serate speciali vogliono instaurare con il pubblico un legame speciale, come se lo spettatore seguisse lo show direttamente da una poltrona di teatro.

Dove vedere “RaiDuo con Ale & Franz” in tv e in streaming

La terza e ultima puntata di "Raiduo con Ale & Franz" va in onda lunedì 18 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, che permette di guardarlo sia in live streaming che on demand.

