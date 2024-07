RaiNews24. dopo il caso "elezioni in Francia" la vicedirettrice rimette il mandato

La vittoria della sinistra alle elezioni i legislative - che ha scongiurato il 'pericolo' Le Pen e relegato Macron al secondo posto - sta rimbalzando su tv, giornali e siti di tutto il mondo. Per RaiNews 24, però, non è stata la notizia di apertura nell'edizione delle 22, quando erano da poco usciti i risultati. E questo ha portato a conseguenze pesanti.

Dopo il comunicato del Cdr Rai, in cui si legge "RaiNews24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo, mai aveva abdicato così alla sua missione informativa in occasione di un appuntamento elettorale così importante", la direzione ha deciso di rispondere in particolare nella parte in cui era stato fatto riferimento al direttore Paolo Petrecca.

La replica della direzione di RaiNews24

"Ai colleghi del Cdr e all'Usigrai la direzione replica con i fatti. Era concordato da diversi giorni uno speciale elezioni francesi di Rainews24 che puntualmente è andato in onda. Dalle 21 in poi sono stati previsti esperti in tutte le mezz'ore in onda fino alle 24. Ospiti: Marine Valensise, Massimo Nava, Giampiero Gramaglia", si legge nella nota di viale Mazzini. "Come sempre – continua il comunicato – il canale all news assolve il suo compito. E il direttore Paolo Petrecca esprime rammarico per i continui attacchi personali subiti in modo strumentale e in questo caso perfino oltre i limiti della decenza".

"In questa circostanza il Cdr, che dovrebbe tutelare i colleghi, si sforza addirittura di mettere in relazione stimati professionisti con la vita privata del direttore. Per quanto riguarda l'apertura del tg delle 22 sul festival delle città identitarie è stata una libera scelta del vicedirettore di turno. I festival sono una delle principali fonti di notizie con cui Rainews24 e rainews.it fanno partnership continue. E l'informazione nelle all news non segue regole fisse di impaginazione come nei tg generalisti", questa la parte conclusiva.

La vicedirettrice rimanda il mandato a Petracca

Il risultato è stato al momento la decisione di Ida Baldi, vicedirettrice di turno due sere fa, di rimettere il mandato nelle mani del direttore della testata, Paolo Petrecca. Il suo mandato era comunque scaduto, era in prorogatio dal 27 giugno, e non era l'unico.

