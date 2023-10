Raz Degan, paura per la famiglia in Israele: "Mio padre non lascia il kibbutz. Mi raccontano atrocità"

"Sono giorni orribili". Così Raz Degan, ospite a Verissimo, parla della guerra in Israele, dove è nato e cresciuto, e dove vive ancora la sua famiglia. La preoccupazione è tanta, come lo sdegno per i vili attacchi di Hamas: "Dall'Olocausto non succedeva una cosa così grave. Fa male all'anima, non riesco a immaginare che siamo arrivati a questo livello".

Suo padre non vuole lasciare il kibbutz: "Ha 80 anni. Il nostro kibbutz è stato evacuato ma lui non lascia la casa. Non vuole muoversi da lì. La sorella della moglie di mio fratello non è tornata a casa, era andata a ballare una settimana fa. I genitori non sanno dov'è. I cadaveri sono stati bruciati e se fosse tra quelli non si riconoscerebbe. Altri ragazzi sono stati rapiti. Ogni giorno mi chiamano amici e mi raccontano atrocità. Sono cose così terrificanti che ho paura a raccontarle, perché non è umano tutto questo". Il papà non lo raggiungerà in Italia, ma arriverà la sua sorellastra: "Ha 4 bambini, è spaventata. Verrà a casa da me. Mio padre dove va? Quella è la sua casa la sua vita. Anche io sono nato e cresciuto lì, si trova al nord, al confine con Siria e Libano".

Raz Degan spiega che le notizie e le immagini che arrivano qui sono niente in confronto all'inferno che stanno vivendo i suoi connazionali: "Ogni volta che sento i miei amici è un pugno tremendo nel cuore. Non trovano persone, non trovano bambini. Famiglie intere non ci sono più, famiglie bruciate vive in casa, mentre dormivano. Questa non è guerra, cosa stanno facendo?. In Israele siamo abituati alle bombe, ai missili, ai bunker, ma non a questi livelli. Una tragedia del genere non c'è mai stata".