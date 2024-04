RDS Showcase, stasera in tv: cantanti e scaletta

Il canale Real Time si prepara ad accogliere una serata di grande musica davvero speciale, con la trasmissione di "RDS Showcase", in onda oggi, giovedì 18 aprile, a partire dalle 21:20. L'evento, che vede come protagonisti The Kolors, Emma e Mahmood: per i fan della musica pop contemporanea è un appuntamento da non perdere.

RDS Showcase: anticipazioni e cantanti

Dopo il successo riscosso al "Festival di Sanremo 2024", e con le loro hit che ancora figurano in classifica, tre importanti artisti del panorama musicale contemporaneo si preparano a condividere il palco di Real Time per un'ora di emozioni e performance da custodire.

La serata, presentata dalla conduttrice del network radiofonico Anna Pettinelli, volto noto anche ai telespettatori di "Amici di Maria De Filippi", segna un'edizione speciale del "RDS Showcase", un piccolo viaggio attraverso il meglio del repertorio che tre realtà della nostra musica portano, rigorosamente live, sul palco dell'Auditorium Multimediale di RDS. Si esibiscono, a partire dalle 21.20:

The Kolors: il gruppo si è formato a Napoli nel 2009, composto dai cugini Antonio Alex Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni), insieme al bassista Dario Iaculli. Emerso nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi", il trio ha ottenuto un ottimo successo con il singolo "Everytime". Durante la loro carriera, hanno pubblicato tre album in studio e una raccolta, cantando sia in italiano che in inglese. Il loro brano "Italodisco" ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli in Italia, ottenendo successo commerciale anche in diverse nazioni europee. Nel 2024 hanno partecipato al Festival di Sanremo, presentando il brano "Un ragazzo una ragazza".

Emma: Cantautrice classe 1984, Emma Marrone ha ottenuto il successo come cantante solista tra il 2009 e il 2010, vincendo la nona edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi". La sua carriera è stata caratterizzata da quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, culminate nella vittoria nell'edizione del 2012 con il brano "Non è l'inferno". Nel 2014 ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest con il brano "La mia città". Nel corso degli anni ha avuto modo di recitare in film e serie tv e di ricoprire il ruolo di coach in "Amici di Maria De Filippi" e di giudice a "X Factor". Nel 2024 è tornata a Sanremo con il brano "Apnea".

Mahmood: Mahmood - all'anagrafe Alessandro Mahmoud - è un cantautore nato a Milano nel 1992. La sua ascesa nel mondo della musica è iniziata nel 2018 quando ha partecipato a Sanremo Giovani, vincendo la seconda serata con il brano "Gioventù bruciata", che gli ha garantito l'accesso alla categoria unica del Festival di Sanremo dell'anno successivo. Mahmood ha vinto due volte il Festival di Sanremo: a sorpresa, proprio nel 2019, con il brano "Soldi" e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano "Brividi". Grazie a questi successi, ha rappresentato due volte l'Italia all'Eurovision Song Contest. Torna al "Festival di Sanremo" nel 2024 con il brano "Tuta Gold": di grande successo, il brano ha raggiunto la prima posizione della classifica FIMI dei singoli.

La serata ci accompagna è dunque attraversata da inconfondibili e grande energia e si prefigura anche come assaggio dei loro futuri tour degli artisti, che li porteranno in giro per l'Italia - e non solo - nei prossimi mesi. Bisogna evidenziare che i live integrali saranno disponibili on demand su RDS Social TV, al canale 265 del digitale terrestre, e sul canale ufficiale YouTube di RDS.

Dove vederlo in tv e in streaming (18 aprile 2024)

Lo speciale "RDS Showcase", va in onda giovedì 18 aprile 2024 su Real Time a partire dalle 21.20; ed è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale e on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.