Reazione a Catena, chi sono le "Amiche in Onda" che hanno già vinto più di 100mila euro

Dal 29 settembre scorso a Reazione a Catena spopola il trio delle "Amiche in Onda", team di campionesse che serata dopo serata sta sbaragliando le squadre concorrenti del quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni portando a casa una vincita totale di 117.489 euro in gettoni d'oro.

Il loro successo a Reazione a Catena non si ferma: nella puntata trasmessa ieri, giovedì 12 ottobre, le tre amiche hanno conquistato 8.875 euro grazie alla parola "bacheca" legata alla parola "premio" e "sughero". Quella di oggi sarà la loro quindicesima partecipazione al game preserale, partita quando hanno battuto i Tre A Metà in carica per una sola puntata. Il record da battere è quello dei Dai e Dai, in gioco per 28 appuntamenti.

Reazione a Catena, chi sono "Le Amiche in Onda"

La squadra delle Amiche in Onda è composta da due pugliesi doc e una di adozione: Valeria Rizzo è originaria di Castro ma risiede a Lecce; Mariluna Deleonardis è originaria di San Michele Salentino (provincia di Brindisi) e vive per lavoro a Mantova; Donatella Farina ha origini lucane, di Pisticci in provincia di Matera, ma si è spostata a Foggia per lavoro.

Come si sono conosciute lo racconta LeccePrima che le ha intervistate. La loro profonda amicizia nasce sin da quando erano coinquiline a Lecce. Tutte e tre si sono laureate con lode presso l'Università del Salento: Mariluna in Filosofia, Valeria in Lettere classiche e Donatella in Biotecnologie. Messi da parte gli impegni personali e lavorativi, il gruppo si riunisce con più frequenza in estate presso le meravigliose spiagge del Salento. Da quì la scelta di chiamare il loro team "Le amiche in onda". "La Puglia, nostra terra madre così tanto amata, è ovunque nelle nostre definizioni all'intesa vincente - raccontano le tre concorrenti - viverci ed esserci nate è un elemento che ci caratterizza come una seconda pelle. Ci conosciamo da quasi dieci anni e non abbiamo segreti l'una per l’altra. L'idea di partecipare a Reazione a Catena è nata circa un anno fa: "Un po' per gioco, un po' per sfida verso noi stesse", hanno ammesso. "Abbiamo inviato la candidatura e siamo state selezionate, ora partecipiamo al programma. Ci stiamo divertendo come mai nella vita, mettendoci in gioco a tutto tondo". E il divertimento è anche per il pubblico che da casa fa il tifo per loro ogni sera.

Reazione a Catena: tutte le vittorie delle Amiche in Onda

Le vittorie delle Amiche in Onda, a oggi, sono state otto: nel primo giorno da campionesse hanno portato a casa 16.250 euro in gettoni d’oro. Nella seconda vincita, risalente al 1° ottobre, 47.500 euro, ossia la cifra più alta raggiunta in questa edizione del game show. Sono poi seguite le vincite di 18.375 euro, di 567 euro, di 16.375 euro, di 1.297 euro, di 8.250 euro e quella di ieri pari 8.875 euro. Il montepremi totale equivale dunque a 117.489 euro in gettoni d'oro.