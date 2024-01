Reazione a Catena, Marco Liorni e i Dai e Dai commossi nell'ultima puntata: "Adesso piangiamo noi" (video)

L'ultima puntata di Reazione a Catena è andata in onda lunedì 1° gennaio 2024 con tutta l'emozione propria degli arrivederci al pubblico che con tanta costanza ha seguito il quiz preserale di Rai 1. "Finisce qui questa edizione di Reazione a Catena. Domani inizia una nuova avventura, un'edizione nuova e rinnovata de L'Eredità, appuntamento con Reazione a Catena alla prossima estate" ha detto Marco Liorni congedandosi alla fine di una puntata che ha visto trionfare il trio dei Dai e Dai. I campioni, già vincitori di un montepremi record la scorsa estate, ieri hanno indovinato 28 parole nel gioco dell'Intesa vincente e, per quanto non siano riuisciti a indovinare la parola finale e portare a casa il montepremi, hanno comunque espresso tutta la loro emozione e gioia per un traguardo così importante.

"Grazie Matte" hanno scritto i Dai e Dai nella loro pagina Instagram rivolgendosi al conduttore che puntata dopo puntata ha supportato la squadra. E ancora "Adesso piangiamo anche noi però", hanno aggiunto commentando i tanti messaggi di affetto ricevuti dai fan sui social. Sul finire della puntata Liorni ha salutato così il suo pubblico: "Finisce qui questa edizione di Reazione a Catena. Domani inizia una nuova avventura, un'edizione nuova e rinnovata de L'Eredità, appuntamento con Reazione a Catena alla prossima estate". Da stasera, infatti, martedì 2 gennaio 2024, Marco Liorni sarà al timone de L'Eredità che inizialmente era stato pensato per Pino Insegno. Un'avventura nuova per Liorni che chiude un capitolo della sua vita professionale lungo cinque anni: "L'ultima volta che ho pianto? Nello studio di Reazione a Catena per l'ultima puntata", ha confidato il conduttore in una recente intervista: "Non c'era nessuno, tutti via: tecnici, pubblico, squadre, autori. Le luci spente, solo neon accesi e qualche carta per terra. Mi è passato davanti un pezzo di vita, sono stati cinque anni intensi. Ho pianto come una fontana, è stato liberatorio". E sui social un video ha sintetizzato la sua esperienza nel quiz salutato con grande affetto.